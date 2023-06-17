Bank Lebanon Membara, Nasabah Tuntut Uang Dikembalikan

JAKARTA - Puluhan nasabah menyerbu beberapa bank di Beirut hari untuk meminta uang mereka kembali.

Mereka mendatangi bank-bank di satu kawasan di Beirut sambil membakar ban dan memecahkan jendela-jendela, sambil berteriak-teriak marah.

Diketahui, tahun lalu puluhan bank di seluruh negara itu dibobol oleh para nasabah yang menuntut penarikan uang dari tabungan mereka.

Salah seorang nasabah, Ibrahim Abdullah, mengatakan meski hanya dengan 3-4 orang dari mereka akan datangi bank-bank itu, dia tidak ingin menyerah.

"Tidak akan menyerah hari ini atau seratus tahun lagi. Ini adalah pesan yang perlu dipahami bank-bank itu. Kami akan datangi rumah pengelola bank dan bank-bank itu sendiri. Bank tidak boleh beroperasi, sementara uang kami ditahan," katanya dilansir VOA di Jakarta, Sabtu (17/6/2023).