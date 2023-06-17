Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Lebanon Membara, Nasabah Tuntut Uang Dikembalikan

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |09:02 WIB
Bank Lebanon Membara, Nasabah Tuntut Uang Dikembalikan
Nasabah bank di Lebanon. (Foto: VOA)
A
A
A

JAKARTA - Puluhan nasabah menyerbu beberapa bank di Beirut hari untuk meminta uang mereka kembali.

Mereka mendatangi bank-bank di satu kawasan di Beirut sambil membakar ban dan memecahkan jendela-jendela, sambil berteriak-teriak marah.

 BACA JUGA:

Diketahui, tahun lalu puluhan bank di seluruh negara itu dibobol oleh para nasabah yang menuntut penarikan uang dari tabungan mereka.

Salah seorang nasabah, Ibrahim Abdullah, mengatakan meski hanya dengan 3-4 orang dari mereka akan datangi bank-bank itu, dia tidak ingin menyerah.

 BACA JUGA:

"Tidak akan menyerah hari ini atau seratus tahun lagi. Ini adalah pesan yang perlu dipahami bank-bank itu. Kami akan datangi rumah pengelola bank dan bank-bank itu sendiri. Bank tidak boleh beroperasi, sementara uang kami ditahan," katanya dilansir VOA di Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

 

Halaman:
1 2
