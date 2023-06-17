Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Aturan Parkir di Area Perumahan yang Benar Agar Tak Bikin Tetangga Kesal

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |19:01 WIB
Begini Aturan Parkir di Area Perumahan yang Benar Agar Tak Bikin Tetangga Kesal
Parkir. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Parkir sembarangan tempat memang berhasil membuat orang lain kesal. Apalagi parkir di depan rumah tanpa adanya izin.

Lantas, apakah ada aturan parkir di jalan perumahan? Simak penjelasan berikut ini dilansir dari Instagram @kemenpupr, Sabtu (17/6/2023).

 BACA JUGA:

Aturan parkir ada dalam undang-undang hukum perdata pasal 671 yang berbunyi jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga, yang digunakan untuk jalan keluar bersama, tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan. Kecuali dengan izin semua yang berkepentingan.

Adapun pada peraturan pemerintah no.34 tahun 2006 pasal 38 mengenai menyebutkan bahwa setiap orang menggunakan ruang manfaat jalan, yang dapat terakibatkan pada terganggunya fungsi jalan.

Ruang manfaat di sini meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanya.

 BACA JUGA:

Mengingat jalan perumahaan adalah jalan milik bersama, maka tidak diperbolehkan untuk parkir sembarangan. Dengan demikian, parkir di jalan perumahan, baik di depan rumah sendiri maupun di depan rumah tetangga, termasuk dalam perbuatan melanggar hukum.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/622/3031791/ini-bedanya-tukang-parkir-resmi-dan-liar-y9M4IGISJd.jpg
Ini Bedanya Tukang Parkir Resmi dan Liar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/320/3010172/parkir-liar-di-minimarket-wajib-ditertibkan-BmbbaX2111.jpg
Parkir Liar di Minimarket Wajib Ditertibkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/320/3010163/5-tipe-tipe-tukang-parkir-yang-hanya-ditemukan-di-indonesia-kyK8cOXrjx.jpg
5 Tipe-Tipe Tukang Parkir yang Hanya Ditemukan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/320/3006997/3-fakta-tukang-parkir-dari-susah-cari-pekerjaan-hingga-bisa-di-penjara-bCnSMiQXJ9.jpg
3 Fakta Tukang Parkir dari Susah Cari Pekerjaan hingga Bisa di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/320/3006506/tukang-parkir-wajib-punya-surat-perintah-dan-izin-dishub-z2NChkNukQ.jpg
Tukang Parkir Wajib Punya Surat Perintah dan Izin Dishub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/320/3005907/ingat-parkir-di-minimarket-gratis-tukang-parkir-liar-ditertibkan-WZyQ0I43TD.jpg
Ingat! Parkir di Minimarket Gratis, Tukang Parkir Liar Ditertibkan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement