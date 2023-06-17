LRT Jabodebek Soft Launching 12 Juli 2023

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) optimis terkait pengoperasian Proyek Strategis Nasional (PSN) LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek). Adapun untuk rencananya akan soft lauching pada tanggal 12 Juli mendatang.

Saat ini, LRT Jabodebek Tahap I progres prasarana sudah 99,37% dan sedang proses trial run.

“Dalam kesempatan ini, KSP ingin memastikan kesiapan aksesibilitas moda transportasi penunjang lain atau angkutan feeder maupun jalan akses pada setiap stasiun LRT di DKI Jakarta, Kota Depok dan Kota Bekasi,” kata Tenaga Ahli Utama KSP, Helson Siagian, dalam keterangannya resmi, Sabtu (17/6/2023).

Helson mengatakan, adanya LRT ditujukan untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di Jabodebek akibat dominasi penggunaan kendaraan pribadi.

Di saat yang bersamaan, pembangunan LRT memiliki spirit untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik yang sudah terintegrasi.

“Seluruh stasiun harus memiliki akses ke angkutan umum lain,” kata Helson.