Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Soft Launching 12 Juli 2023

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |10:23 WIB
LRT Jabodebek <i>Soft Launching</i> 12 Juli 2023
LRT. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) optimis terkait pengoperasian Proyek Strategis Nasional (PSN) LRT Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek). Adapun untuk rencananya akan soft lauching pada tanggal 12 Juli mendatang.

Saat ini, LRT Jabodebek Tahap I progres prasarana sudah 99,37% dan sedang proses trial run.

 BACA JUGA:

“Dalam kesempatan ini, KSP ingin memastikan kesiapan aksesibilitas moda transportasi penunjang lain atau angkutan feeder maupun jalan akses pada setiap stasiun LRT di DKI Jakarta, Kota Depok dan Kota Bekasi,” kata Tenaga Ahli Utama KSP, Helson Siagian, dalam keterangannya resmi, Sabtu (17/6/2023).

Helson mengatakan, adanya LRT ditujukan untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di Jabodebek akibat dominasi penggunaan kendaraan pribadi.

 BACA JUGA:

Di saat yang bersamaan, pembangunan LRT memiliki spirit untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik yang sudah terintegrasi.

“Seluruh stasiun harus memiliki akses ke angkutan umum lain,” kata Helson.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement