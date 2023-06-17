Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Neraca Perdagangan RI Surplus Lagi, Mendag: Harus Terus Ditingkatkan

Advenia Elisabeth , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |14:01 WIB
Neraca Perdagangan RI Surplus Lagi, Mendag: Harus Terus Ditingkatkan
Mendag Zulkifli Hasan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bangga atas kinerja perdagangan yang terus positif. Neraca perdagangan bulan Mei 2023 kembali melanjutkan tren surplus dengan mencatatkan surplus senilai USD0,44 miliar.

Surplus perdagangan ini terdiri atas surplus neraca nonmigas sebesar USD 2,26 miliar dan defisit neraca migas sebesar USD 1,82 miliar. Surplus ini melanjutkan tren surplus sebelumnya yang terjadi sejak Mei 2020.

“Tren surplus neraca perdagangan Indonesia Mei 2023 terus berlanjut dalam tiga tahun terakhir. Momentum ini harus terus dijaga dan ditingkatkan,” kata Mendag di Jakarta, dikutip Sabtu (17/6/2023).

Lebih lanjut, Mendag menjelaskan, aktivitas perdagangan dengan Amerika Serikat menjadi penyumbang surplus terbesar pada Mei 2023 dengan nilai mencapai USD0,95 miliar. Dua negara mitra dagang lainnya yang menyumbang surplus perdagangan terbesar, yakni Filipina dengan surplus sebesar USD0,84 miliar dan India sebesar USD0,69 miliar.

Di sisi lain, negara mitra yang menghasilkan defisit perdagangan terbesar bagi Indonesia yakni Tiongkok dengan nilai USD0,99 miliar, Australia dengan nilai USD0,60 miliar, dan Singapura dengan nilai USD0,53 miliar.

