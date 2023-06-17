Ini Kronologi Aksi Pencurian BBM dari Mobil Tangki Pertamina

JAKARTA - Aksi pencurian BBM dari mobil tangki Pertamina menuai sorotan publik. Di mana aksi itu dilakukan saat mobil tangki Pertamina tengah terjebak macet di jalanan.

Dalam video yang beredar di media sosial (medsos), terlihat seseorang membuka tutup tangki mobil BBM Pertamina dan menggunakan selang untuk mencuri.

Bahkan tanpa rasa takut pencuri tersebut ikut membuntuti mobil tangki Pertamina meski dalam keadaan sedang berjalan.

"Viral aksi seorang pria mengambil BBM dari mobil tangki Pertamina saat situasi lalu lintas sedang macet dikawasan Plumpung, Jakut," dilansir dari Instagram Jakut24jam, Jumat, 16 Juni 2023.

Pertamina pun langsung buka suara menanggapi aksi viral ini. orporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan akan mengecek kejadian pencurian.

Dia juga menyebut kalau aksi tersebut tidak dibenarkan dan bisa membahayakan.