BUMN Belanja Produk UMKM Rp28 Triliun Lewat Digital

JAKARTA - Kementerian BUMN mencatat nilai transaksi belanja produk dalam negeri oleh BUMN melalui Pasar Digital (PaDi) sebesar Rp28 triliun dari total transaksi senilai Rp550 triliun pada 2022.

“Dari nilai realisasi belanja Rp 550 triliun di tahun 2022, sekitar Rp28 triliunnya itu produk UMKM yang dibeli dari platform PaDi UMKM. Ini membuktikan bahwa BUMN kita aktif membeli produk UMKM,” ungkap Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Hattari, Sabtu (17/6/2023).

Melihat data realisasi belanja produk dalam negeri BUMN yang tinggi, dirinya pun mengapresiasi langkah PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan holding PT Perkebunan Nusantara III yang telah menyelenggarakan PaDi UMKM Expo 2023.

Pupuk Indonesiamendukung pengembangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) nasional melalui penyelengaraan Pasar Digital (PaDi) UMKM Expo 2023. Kegiatan expo dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara luring di Gedung Sarinah Jakarta dan secara daring pada platform PaDi UMKM, 14-28 Juni 2023.

SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana mengatakan bahwa PaDi UMKM menjadi ekosistem digital pengembangan UMKM nasional untuk naik kelas serta meningkatkan kualitas dan daya saing produknya masing-masing. Ekosistem digital ini juga bertujuan menciptakan transaksi bisnis antara perusahaan BUMN dengan pelaku UMKM.