HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek Sirkuit Mandalika Tinggalkan Utang Rp4,6 Triliun, Dirut ITDC: Pembayaran Lancar

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |17:01 WIB
Proyek Sirkuit Mandalika Tinggalkan Utang Rp4,6 Triliun, Dirut ITDC: Pembayaran Lancar
Sirkuit Mandalika. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Total utang yang dibukukan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mencapai Rp4,6 triliun.

Pinjaman tersebut lantaran adanya pembangunan proyek The Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Nusa Tenggara Barat (NTB).

 BACA JUGA:

Jumlah utang terbagi atas dua term pembayaran yakni short term atau utang jangka pendek senilai Rp1,2 triliun dan long term atau utang jangka panjang sebesar Rp3,4 triliun.

Direktur Utama ITDC, Ari Respati menjelaskan, pembangunan kawasan The Mandalika dimulai sejak 2015-2020.

Dalam proses itu, ITDC telah memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai senilai Rp 750 miliar.

 BACA JUGA:

Selain itu, ITDC juga memperoleh dukungan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan total pinjaman yang telah dimanfaatkan sebesar Rp3,4 triliun.

“Dalam pembangunan dan pengembangan kawasan ini membutuhkan biaya yang tidak kecil dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah Lombok Tengah, dan stakeholder terkait," ujar Ari melalui keterangan pers yang diterima MNC Portal, Sabtu (17/6/2023).

 

Telusuri berita finance lainnya
