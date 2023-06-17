Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Curhat Pegawai Swasta Iri Tukin PNS Bakal Dinaikkan 80%

Advenia Elisabeth , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |16:28 WIB
Curhat Pegawai Swasta Iri Tukin PNS Bakal Dinaikkan 80%
Ilustrasi uang. (Foto: Freepik)
A
A
A

BEKASI - Pegawai swasta iri mendengar kabar bahwa pemerintah akan menaikkan tunjangan kinerja (tukin) para pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Adapun besaran kenaikan tukin ini disebut-sebut mencapai 80%.

Pegawai swasta bernama Richard berpandangan, tak semestinya para PNS diberikan kenaikan tukin. Sebab, dalam realita di lapangan, banyak PNS yang belum bekerja optimal padahal sudah diberi gaji oleh negara.

 BACA JUGA:

"Kenaikan pendapatan dilakukan oleh pemerintah itu tidak sebanding lurus dengan kinerja mereka sendiri. Apa yang kita lihat di realita, dari jam masuk saja sudah sembarangan keluar pun juga sama. Kayak Semena-mena gitu loh. Misalnya kinerja di kelurahan atau kecamatan harusnya mereka mengelola administrasi itu hanya satu minggu tapi mereka hanya satu bulan. Atau yang harus diselipkan dengan uang supaya cepat (sogokan)," tutur Richard saat ditemui MNC Portal di Bekasi, Sabtu (17/6/2023).

Di tambah lagi, lanjut Richard, pemberian tunjangan kinerja ini pun menggunakan dana APBN yang mana itu dari pajak masyarakat termasuk pekerja swasta.

 BACA JUGA:

"Itu membuat para karyawan swasta ini seperti saya itu iri. Karena saya melihat kinerja mereka tidak sesuai jika ditambah dengan tunjangan ini," cetusnya.

Menurut Richard, pemerintah bisa lebih memperhatian para pegawai swasta yang bekerja di daerah tertinggal. Di mana mereka bekerja banting tulang untuk kesejahteraan negara, namun hanya diberi gaji minim.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192430/menpan_rb-VOkm_large.jpeg
Menpan RB Temui Purbaya, Bahas Kenaikan Gaji PNS?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191356/gaj_pensiunan_pns-8mDr_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Januari 2026 Apakah Naik? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190664/pns-CK3T_large.png
PNS Boleh WFA 29-31 Desember 2025, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190645/pns-NTS5_large.jpeg
Sah, PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185850/pns-Fefa_large.jpeg
BKN Ungkap PNS Bisa Naik Pangkat 12 Kali Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185791/pppk-NeMG_large.jpg
Revisi UU ASN: Ini Nasib PPPK dan PNS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement