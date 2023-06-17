Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Marah Besar atas Aksi Viral Pekerja Lempar Anjing ke Buaya

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |17:57 WIB
Erick Thohir Marah Besar atas Aksi Viral Pekerja Lempar Anjing ke Buaya
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengecam keras tindakan karyawan sebuah perusahaan yang melempar anjing ke buaya.

Dari video yang dibagikannya di Instagram resmi @erickthohir, Sabtu (17/6/2023), dia langsung menanggapi kabar itu dengan wajah kesal di depan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.

 BACA JUGA:

"Mesti ditindak tegas yang kayak gini. Viral ini lihat dong," tegasnya.

Wajah Nicke yang berdiri tepat di samping Erick juga terlihat kesal dan menganggukan kepala saat diminta memberi tindak tegas.

 BACA JUGA:

Erick mengidentifikasi bahwa pelaku dalam peristiwa pelemparan anjing di Nunukan, Kalimantan bukan pegawai Pertamina, melainkan pegawai kontraktor.

"Individu atau perusahaan. Yang saya sudah cek itu bukan Pertamina. Itu kontraktor yang ada di Nunukan. Saya minta ambil tindakan dengan tegas. Karena itu sesuatu yang biadab," kata Erick.

Kemudian Erick membeberkan kalau dia merasa miris dengan kejadian itu. Apalagi dia mengaku sebagai pecinta binatang sehingga begitu iba melihatnya.

 

1 2 3
