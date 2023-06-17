Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Sebut: Ekonomi Indonesia Paling Baik di Antara Negara G20

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |18:43 WIB
Jokowi Sebut: Ekonomi Indonesia Paling Baik di Antara Negara G20
Presiden Jokowi. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh dengan baik dibanding negara-negara G20.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara Tasyakuran 11 tahun Galang keberlanjutan (GK) Center di Warung Solo Kemang, Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

"Sekali lagi kita patut syukuri ini bahwa pengelolaan negara sebesar Indonesia ini masih bisa tumbuh paling baik diantara negara-negara G20," kata Jokowi dalam sambutannya, Sabtu (17/6/2023).

Jokowi mengatakan bahwa setelah Covid-19 dan adanya perang di Ukraina-Rusia, kondisi ekonomi Indonesia terlihat normal-normal saja.

 BACA JUGA:

Hal itu dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,3% ditahun 2022 kemarin.

"Kelihatannya kondisi kita ini kondisi kita ini normal-normal saja di Indonesia normal, ya memang normal di Indonesia memang normal. Karena kita tahu pertumbuhan ekonomi kita tahun kemarin tumbuh di 5,3% di kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,03% inflasinya di bulan Mei kemarin diangka 4%," kata Jokowi.

"Dibandingkan dengan negara-negara besar G20 yang lainnya kita ini normal-normal masuk dalam yang paling atas. Ini yang patut, patut kita syukuri, patut kita syukuri," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
