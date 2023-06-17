Tunjangan Kinerja PNS Kementerian Agama Naik Jadi 80%

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menyetujui usulan penyesuaian tunjangan kinerja atau tukin dari Kementerian Agama (Kemenag).

Adapun, kenaikan tunjangan kinerja ini karena Reformasi Birokrasi (RB) di Kementerian Agama (Kemenag) dinilai berhasil.

Dari hasil evaluasi oleh Kementerian PANRB terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan Kemenag, pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2022 yang tertuang dalam Indeks RB Kemenag adalah 75,84 dengan predikat BB.

Atas dasar evaluasi tersebut, Kementerian PANRB merekomendasikan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kemenag sebesar 80%.

Sebagai informasi, tunjangan kinerja merupakan remunerasi kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang didasarkan kepada jabatan dan kelas jabatan. Tukin PNS diberikan kepada pegawai berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing pegawai.

PNS akan menerima tunjangan kinerja apabila tugasnya dapat diselesaikan secara menyeluruh. Jika tidak, maka tunjangan kinerja yang didapatkan akan bisa turun.