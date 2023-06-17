Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Momen Menteri PUPR Sambut Kedatangan Kaisar Jepang, Ini Agendanya di Indonesia

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |19:31 WIB
Momen Menteri PUPR Sambut Kedatangan Kaisar Jepang, Ini Agendanya di Indonesia
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: MPI)
A
A
A

BANTEN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyambut kedatangan Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (17/6/2023).

Kunjungan ini merupakan kunjungan perdana Kaisar Naruhito ke Indonesia sejak naik takhta pada 1 Mei 2019. Kunjungan tersebut atas undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Tokyo tahun lalu.

 BACA JUGA:

Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dijadwalkan berada di Indonesia pada 17-23 Juni 2023. Kaisar Naruhito akan berkunjung ke beberapa lokasi di antaranya Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Yogyakarta.

 Menteri PUPR Basuki

Kunjungan pertama pada 18 Juni akan dilakukan di Depo Kereta Moda Raya Terpadu (MRT) dan Stasiun Pompa Waduk Pluit, Jakarta.

 BACA JUGA:

Pada hari berikutnya, Kaisar Naruhito akan mengikuti Upacara Penyambutan di Istana Bogor dan melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi

 Jepang

Pada 20 Juni, Kaisar Naruhito akan mengikuti upacara peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, disusul dengan kunjungan ke Museum Nasional, Universitas Darma Persada dan SMK Mitra Industri MM2100.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement