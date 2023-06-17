Momen Menteri PUPR Sambut Kedatangan Kaisar Jepang, Ini Agendanya di Indonesia

BANTEN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyambut kedatangan Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (17/6/2023).

Kunjungan ini merupakan kunjungan perdana Kaisar Naruhito ke Indonesia sejak naik takhta pada 1 Mei 2019. Kunjungan tersebut atas undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Tokyo tahun lalu.

Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dijadwalkan berada di Indonesia pada 17-23 Juni 2023. Kaisar Naruhito akan berkunjung ke beberapa lokasi di antaranya Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Yogyakarta.

Kunjungan pertama pada 18 Juni akan dilakukan di Depo Kereta Moda Raya Terpadu (MRT) dan Stasiun Pompa Waduk Pluit, Jakarta.

Pada hari berikutnya, Kaisar Naruhito akan mengikuti Upacara Penyambutan di Istana Bogor dan melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi

Pada 20 Juni, Kaisar Naruhito akan mengikuti upacara peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, disusul dengan kunjungan ke Museum Nasional, Universitas Darma Persada dan SMK Mitra Industri MM2100.