Penawaran Umum BMTR, Hary Tanoe: Terima kasih Kepada Joint Lead Underwriter

JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) melaksanakan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap 1 Tahun 2023 (Obligasi I) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap 1 2023 (Sukuk I), Jumat, 16 Juni 2023.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pun berterima kasih kepada joint lead underwriter dan lembaga penunjang lainnya.

“Public Expose Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PT Global Mediacom Tbk. Terima kasih kepada Joint Lead Underwriter dan para Lembaga Penunjang lainnya,” ujar Hary Tanoesoedibjo, Sabtu (17/6/2023).

Perseroan berencana untuk menerbitkan fasilitas yang akan datang terbagi dalam 2 fase. Penawaran pertama sebesar Rp850 miliar untuk obligasi I dan Sukuk I sebesar Rp850 miliar. Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan IV (PUB IV), BMTR melakukan penawaran awal atas Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan IV Tahap I 2023 masing-masing sebesar Rp850 miliar. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB ini bakal dialokasikan untuk keperluan pelunasan sebagian (refinancing) dari Efek Bersifat Utang yang belum dilunaskan.

Sedangkan sisanya bakal digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari antara lain namun tidak terbatas pada pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional dan lain-lain. Untuk obligasi, perseroan menawarkan surat utang dalam tiga seri yakni seri A, B, dan C, yang memiliki tenor 370 hari, 3, dan 5 tahun.

Adapun kupon obligasi ditetapkan pada rentang 8,75% - 9,25% untuk tenor 370 Hari Kalender.

Selanjutnya, kisaran 9,75% - 10,25% untuk 3 tahun, dan 10,75% - 11,25% untuk 5 tahun.