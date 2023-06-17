Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penawaran Umum BMTR, Hary Tanoe: Terima kasih Kepada Joint Lead Underwriter

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |20:45 WIB
Penawaran Umum BMTR, Hary Tanoe: Terima kasih Kepada <i>Joint Lead Underwriter</i>
Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) melaksanakan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap 1 Tahun 2023 (Obligasi I) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap 1 2023 (Sukuk I), Jumat, 16 Juni 2023.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pun berterima kasih kepada joint lead underwriter dan lembaga penunjang lainnya.

“Public Expose Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PT Global Mediacom Tbk. Terima kasih kepada Joint Lead Underwriter dan para Lembaga Penunjang lainnya,” ujar Hary Tanoesoedibjo, Sabtu (17/6/2023).

Perseroan berencana untuk menerbitkan fasilitas yang akan datang terbagi dalam 2 fase. Penawaran pertama sebesar Rp850 miliar untuk obligasi I dan Sukuk I sebesar Rp850 miliar. Melalui Penawaran Umum Berkelanjutan IV (PUB IV), BMTR melakukan penawaran awal atas Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan IV Tahap I 2023 masing-masing sebesar Rp850 miliar. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB ini bakal dialokasikan untuk keperluan pelunasan sebagian (refinancing) dari Efek Bersifat Utang yang belum dilunaskan.

Sedangkan sisanya bakal digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari antara lain namun tidak terbatas pada pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional dan lain-lain. Untuk obligasi, perseroan menawarkan surat utang dalam tiga seri yakni seri A, B, dan C, yang memiliki tenor 370 hari, 3, dan 5 tahun.

Adapun kupon obligasi ditetapkan pada rentang 8,75% - 9,25% untuk tenor 370 Hari Kalender.

Selanjutnya, kisaran 9,75% - 10,25% untuk 3 tahun, dan 10,75% - 11,25% untuk 5 tahun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement