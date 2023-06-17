Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Mengenal Green Building, Ini Kriteria Bangunannya

Hana Wahyuti , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |20:02 WIB
Mengenal <i>Green Building</i>, Ini Kriteria Bangunannya
Gedung. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Konsep green building memang sedang tren sejak beberapa tahun belakang ini, terlebih sejak bumi mengalami pemanasan global.

Konsep ini lahir sebagai sebuah solusi untuk membangun rumah atau gedung yang lebih ramah lingkungan.

 BACA JUGA:

Diketahui green building merupakan konsep arsitektur untuk membangun rumah/ gedung dengan meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan dan manusia.

Green building mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam dan energi terbarukan secara efisien dan optimal.

Adapun beberapa kriteria pada konsep green building ini yang dikutip dari Instagram resmi @kemenpupr, Sabtu (17/6/2023):

 BACA JUGA:

1. Appropriate site development atau lokasi konstruksi bangunan harus layak dan sesuai.

2. Energy efficiency & conservation atau bangunan harus mampu mengefisiensi penggunaan energi selama beroperasi.

3. Water conservation atau meliputi pengukuran konsumsi air, pemeliharaan dan pemeriksaan sistem pipa, efisiensi penggunaan air bersih, dan daur ulang air.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement