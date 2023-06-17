Mengenal Green Building, Ini Kriteria Bangunannya

JAKARTA - Konsep green building memang sedang tren sejak beberapa tahun belakang ini, terlebih sejak bumi mengalami pemanasan global.

Konsep ini lahir sebagai sebuah solusi untuk membangun rumah atau gedung yang lebih ramah lingkungan.

BACA JUGA:

Diketahui green building merupakan konsep arsitektur untuk membangun rumah/ gedung dengan meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan dan manusia.

Green building mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam dan energi terbarukan secara efisien dan optimal.

Adapun beberapa kriteria pada konsep green building ini yang dikutip dari Instagram resmi @kemenpupr, Sabtu (17/6/2023):

BACA JUGA:

1. Appropriate site development atau lokasi konstruksi bangunan harus layak dan sesuai.

2. Energy efficiency & conservation atau bangunan harus mampu mengefisiensi penggunaan energi selama beroperasi.

3. Water conservation atau meliputi pengukuran konsumsi air, pemeliharaan dan pemeriksaan sistem pipa, efisiensi penggunaan air bersih, dan daur ulang air.