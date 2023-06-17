Bali International Hospital di KEK Kesehatan Siap Beroperasi pada 2024

JAKARTA - PT Pertamina Bina Medika atau Indonesia Healthcare Corporation (IHC) menargetkan Bali International Hospital (BIH) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan, Sanur, Bali, beroperasi pada kuartal II 2024 mendatang.

Bali International Hospital dirancang sebagai layanan wisata medis di Indonesia. Proyek Strategi Nasional (PSN) ini dibangun di atas lahan 5 hektare (ha).

BACA JUGA:

"Rencana akan beroperasi pada kuartal II tahun 2024, ad 4 lantai dan 260 bangsal, serta berkonsep ramah lingkungan atau green hospital dengan 183 pohon di sekelilingnya," ungkap Direktur Utama IHC, Mira, Sabtu (17/6/2023).

Dia menjelaskan saat beroperasi, IHC menggandeng Mayo Clinic sebuah rumah sakit terbaik di Amerika Serikat dan terpercaya di industri kesehatan dunia, tujuannya adalah untuk memberikan kualitas layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia berstandar internasional.

BACA JUGA:

Bali International Hospital berada di wilayah KEK Kesehatan yang diyakini bisa memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan diaspora agar dapat bekerja di kawasan tersebut.