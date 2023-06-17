Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina, Intip Megahnya GBK yang Jadi Aset Negara Termahal

JAKARTA - Laga Timnas Indonesia vs Argentina bakal digelar pada Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Diketahui bahwa lokasi pertandingan Timnas vs Argentina ini merupakan aset negara termahal di Indonesia.

BACA JUGA:

Aset kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) mencapai Rp348 triliun. Dengan nilai tersebut, GBK menjadi aset termahal di Indonesia. Di mana bagunan GBK mencapai Rp3 triliun, di luar nilai kawasan.

Direktur Barang Milik Negara (BMN) Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan menyebut nilai aset kawasan GBK setara dengan 3,3% dari total aset negara saat ini yakni Rp10.467 triliun.

BACA JUGA:

"Jadi nilai asetnya tertinggi di Indonesia karena lokasinya yang di pusat kota," kata Encep, dikutip Minggu, 18 Desember 2022 lalu.

Keseluruhan nilai aset GBK tercatat hingga Juli 2020 lalu. Artinya, ada kemungkinan nilai asetnya bertambah selama 2 tahun belakangan ini atau periode 2021-2022, lantaran adanya renovasi dan menambah beberapa gedung di dalam kawasan peninggalan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, tersebut.