HOME FINANCE MARKET UPDATE

8 Rekomendasi Saham yang Bagus untuk Pemula di Tahun 2023

Rina Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |19:01 WIB
8 Rekomendasi Saham yang Bagus untuk Pemula di Tahun 2023
Rekomendasi saham yang bagus untuk pemula (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 8 rekomendasi saham yang bagus untuk pemula di tahun 2023. Investasi saham bisa memperbaiki kantong alias keadaan keuangan baik pribadi maupun keluarga menjadi lebih baik.

Bagi pemula pentingnya mengumpulkan data revenue dan profit sampai dua atau tiga tahun yang akan datang saat memilih jenis saham.

Berikut 8 rekomendasi saham yang bagus untuk pemula di tahun 2023 dilansir dari berbagai sumber, Minggu (18/6/2023).

1. Saham Perbankan

Investor perlu memutuskan sektor atau industri yang akan di pilih, lalu membandingkannya sebelum membelinya. Nah, industri perbankan dinilai tepat dalam melakukan investasi.

Saham perbankan selalu memiliki keuntungan tinggi, apalagi banyak masyarakat memilih menabung di perbankan.

Untuk itu memilih saham bank adalah pilihan tepat. Salah satunya adalah perbankan BUMN yang memiliki profit tinggi seperti PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Mandri Tbk, ataupun swasta yakni bisa PT Bank Central Asia Tbk.

2. Industri Media

Saham industri media memang memiliki keuntungan besar. Apalagi, investor juga terlebih dulu apa bisnis yang dijalankan perusahaan tersebut, bagaimana rekam jejak fundamentalnya, seberapa besar tingkat likuiditasnya, dan seberapa baik citra perusahaan tersebut di mata publik ataupun pasar saham. Rekomendasi saham dalam sektor industri media bisa Global Mediacom, yaitu perusahaan yang menaungi banyak perusahaan besar dan terkenal lainnya. Mulai dari RCTI, Global TV, MNC TV, sampai Okezone.

Tidak hanya bergerak di dunia pertelevisian dan media massa, perusahaan ini juga rajin mengembangkan aplikasi media online berbasis subskripsi dalam beberapa tahun ke belakang. Beberapa contoh aplikasi yang sudah dikenal antara lain adalah Roov dan Vision.

