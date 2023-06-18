Mengenal Apa Bedanya Trading dan Investasi Saham?

JAKARTA - Mengenal apa bedanya trading dan investasi saham dalam dunia keuangan. Bagi orang awam mungkin menilai bahwa trading dan investasi saham adalah dua hal yang sama.

Investor umumnya akan mencari keuntungan lebih besar dalam jangka panjang. Mereka memiliki kesempatan untuk menjual, membeli, atau menahan saham. Meski keduanya berhubungan untuk memperoleh keuntungan dari pasar keuangan, tetapi memiliki perbedaan signifikan.

Melansir Nerdwallet, Minggu (18/6/2023), apa bedanya trading dan investasi saham dilihat dari tujuan dan cara mendapatkan keuntungan. Trading melakukan penjualan dan pembelian dalam hitungan hari bahkan menit untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek.

Hal ini ditengarai karena pergerakan pasar sangat cepat. Sehingga trader harus melakukan aktifitas keluar masuk saham dengan cepat pula.

Sedangkan, investasi saham memiliki prospek jangka panjang. Investor mempelajari potensi pertumbuhan atau nilai perusahaan untuk memutuskan membeli atau menahan salam.

Trading

Investopedia menjelaskan, trading merupakan aktivitas membeli dan menjual salam dalam jangka pendek. Para trader biasanya melibatkan diri secara aktif dalam memantau pergerakan pasar.

Mereka menganalisis grafik harga menggunakan strategi perdagangan seperti analisis teknik dan fundamental. Trading melibatkan resiko yang lebih tinggi karena harga fluktuasi dan volatilitas harga tinggi cepat dan cepat.

Keuntungan trading berasal dari membeli dengan harga lebih rendah dan menjual dengan harga lebih tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Trader harus memiliki pemahaman analisis yang baik untuk mengantisipasi resiko.