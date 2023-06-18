Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Mengenal Apa Bedanya Trading dan Investasi Saham?

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |16:01 WIB
Mengenal Apa Bedanya Trading dan Investasi Saham?
Perbedaan trading dan investasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal apa bedanya trading dan investasi saham dalam dunia keuangan. Bagi orang awam mungkin menilai bahwa trading dan investasi saham adalah dua hal yang sama.

Investor umumnya akan mencari keuntungan lebih besar dalam jangka panjang. Mereka memiliki kesempatan untuk menjual, membeli, atau menahan saham. Meski keduanya berhubungan untuk memperoleh keuntungan dari pasar keuangan, tetapi memiliki perbedaan signifikan.

Melansir Nerdwallet, Minggu (18/6/2023), apa bedanya trading dan investasi saham dilihat dari tujuan dan cara mendapatkan keuntungan. Trading melakukan penjualan dan pembelian dalam hitungan hari bahkan menit untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek.

Hal ini ditengarai karena pergerakan pasar sangat cepat. Sehingga trader harus melakukan aktifitas keluar masuk saham dengan cepat pula.

Sedangkan, investasi saham memiliki prospek jangka panjang. Investor mempelajari potensi pertumbuhan atau nilai perusahaan untuk memutuskan membeli atau menahan salam.

Trading

Investopedia menjelaskan, trading merupakan aktivitas membeli dan menjual salam dalam jangka pendek. Para trader biasanya melibatkan diri secara aktif dalam memantau pergerakan pasar.

Mereka menganalisis grafik harga menggunakan strategi perdagangan seperti analisis teknik dan fundamental. Trading melibatkan resiko yang lebih tinggi karena harga fluktuasi dan volatilitas harga tinggi cepat dan cepat.

Keuntungan trading berasal dari membeli dengan harga lebih rendah dan menjual dengan harga lebih tinggi dalam waktu yang relatif singkat. Trader harus memiliki pemahaman analisis yang baik untuk mengantisipasi resiko.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement