HOME FINANCE MARKET UPDATE

6 Calon Emiten yang Siap IPO Juni-Juli 2023

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |11:37 WIB
6 Calon Emiten yang Siap IPO Juni-Juli 2023
Daftar calon emiten (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 6 calon emiten yang siap melakukan penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO). Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan masih ada 43 perusahaan yang tengah antre untuk IPO.

Sepanjang Juni hingga Juli 2023, ada enam calon emiten yang siap untuk melantai di bursa. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menuturkan hingga 9 Juni 2023, sudah ada 43 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan dana yang dihimpun Rp32,7 triliun.

"Hingga saat ini, terdapat 43 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," ujar Nyoman.

Rinciannya, 4 perusahaan dengan aset skala kecil atau asetnya di bawah Rp50 miliar. 27 merupakan perusahaan skala menengah dengan aset antara Rp50 miliar–Rp 250 miliar. Kemudian ada 12 perusahaan dengan aset skala besar atau memiliki aset diatas Rp250 miliar.

Berikut 6 calon emiten yang siap IPO periode Juni-Juli 2023 dikutip dari laman e-IPO, Minggu (18/6/2023).

1. PT Graha Mitra Asia Tbk (RELF) - 22 Juni

PT Graha Mitra Asia atau Relife Asia menggelar IPO sebanyak 1,2 miliar saham atau 20,95%. Harga dipatok Rp 90 per saham sehingga dana yang bisa diraih perseroan mencapai Rp108 miliar.

Masa penawaran umumnya berlangsung pada 15-20 Juni 2023 dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 22 Juni. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah UOB Kay Hian Sekuritas.

Secara bersamaan, dalam prospektusnya disebutkan, perseroan juga menerbitkan 1,2 miliar waran seri I secara cuma-cuma bagi pemegang saham baru.

Telusuri berita finance lainnya
