Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Rekomendasi Saham Pekan Depan: TLKM, BBNI, BMRI, ASII

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |15:32 WIB
Intip Rekomendasi Saham Pekan Depan: TLKM, BBNI, BMRI, ASII
Rekomendasi saham pekan depan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Intip rekomendasi saham pada perdagangan pekan depan didominasi oleh saham-saham big caps. Antara lain, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT (TLKM), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT (BMRI) dan PT Astra International Tbk (ASII).

Head of Investment Reswara Gian Investa, Kiswoyo menuturkan bahwa secara teknikal, TLKM pada Jumat lalu koreksi sesudah ex-Date dividen.

"Kalau kita lihat support paling bawahnya itu ada di level 3.800, saya lihat sudah mendekati support kuatnya Telkom 3.900 harusnya menjadi sangat kuat sekali untuk TLKM," ungkap Kiswoyo, dikutip Minggu (18/6/2023).

Jika pekan depan berhasil naik diatas 4.000, lanjut Kiswoyo, melanjutkan ke 4.200 lalu kemudian bisa ke 5.000. Adapun pergerakan saham TLKM bergerak relatif sempit, untuk resisten yang pasti 4.200.

Selanjutnya, saham BBNI direkomendasikan dengan batas support 9.000, jika memang tembus maka arahnya ke 9.500.

"Jika lancar ke 9.500 kemudian arahnya ke 10.000, nah kalau sudah berada di level 10.000 baru dia akan ada isu stock split, seperti BCA, BRI, Mandiri pun sudah stock split," jelasnya.

Dari sisi PER dan PBV, diantara empat perbankan big caps, BBNI dinilai Kiswoyo paling murah. Dengan demikian, jika tembus 10.000 maka ada potensi stock split.

Kemudian bergeser ke saham BMRI yang direkomendasikan Buy, dengan titik terbaik 4.900. Adapun angka ATH saat ini masih di 5.500, Kiswoyo memprediksi jika diatas nilai tersebut akan lebih bagus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement