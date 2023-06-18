Intip Rekomendasi Saham Pekan Depan: TLKM, BBNI, BMRI, ASII

JAKARTA - Intip rekomendasi saham pada perdagangan pekan depan didominasi oleh saham-saham big caps. Antara lain, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk PT (TLKM), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT (BMRI) dan PT Astra International Tbk (ASII).

Head of Investment Reswara Gian Investa, Kiswoyo menuturkan bahwa secara teknikal, TLKM pada Jumat lalu koreksi sesudah ex-Date dividen.

"Kalau kita lihat support paling bawahnya itu ada di level 3.800, saya lihat sudah mendekati support kuatnya Telkom 3.900 harusnya menjadi sangat kuat sekali untuk TLKM," ungkap Kiswoyo, dikutip Minggu (18/6/2023).

Jika pekan depan berhasil naik diatas 4.000, lanjut Kiswoyo, melanjutkan ke 4.200 lalu kemudian bisa ke 5.000. Adapun pergerakan saham TLKM bergerak relatif sempit, untuk resisten yang pasti 4.200.

Selanjutnya, saham BBNI direkomendasikan dengan batas support 9.000, jika memang tembus maka arahnya ke 9.500.

"Jika lancar ke 9.500 kemudian arahnya ke 10.000, nah kalau sudah berada di level 10.000 baru dia akan ada isu stock split, seperti BCA, BRI, Mandiri pun sudah stock split," jelasnya.

Dari sisi PER dan PBV, diantara empat perbankan big caps, BBNI dinilai Kiswoyo paling murah. Dengan demikian, jika tembus 10.000 maka ada potensi stock split.

Kemudian bergeser ke saham BMRI yang direkomendasikan Buy, dengan titik terbaik 4.900. Adapun angka ATH saat ini masih di 5.500, Kiswoyo memprediksi jika diatas nilai tersebut akan lebih bagus.