HOME FINANCE MARKET UPDATE

Integra Indocabinet (WOOD) Bidik Kenaikan Laba hingga 10% di 2023

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |18:12 WIB
Integra Indocabinet (WOOD) Bidik Kenaikan Laba hingga 10% di 2023
WOOD bidik kenaikan laba hingga 10% (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) membidik kenaikan pendapatan dan laba hingga 10% di 2023. Direktur Independen WOOD Wang Sutrisno mengatakan, tahun 2023 ini perseroan menargetkan untuk stabilisasi setelah kondisi memasuki normal, dimana semua produsen berlomba memasarkan produknya sehingga harga sangat kompetitif.

"Walaupun ada beberapa tantangan baik dari harga dan juga permintaan tapi realisasi Perseroan menargetkan pendapatan dan laba bersih kami berharap kurang lebih 10% lebih tinggi daripada 2022," ujar Wang dalam laporan Public Expose WOOD di keterbukaan informasi BEI, Minggu (18/6/2023).

Perseroan memiliki optimisme target 10% melihat pertumbuhan penjualan building component yang trend-nya cukup bagus di tengah kelesuan pasar.

"Kami dapat P.O yang cukup banyak dibandingkan dengan beberapa pelaku industry yang lain yang bahkan berhenti berproduksi. Itu dikarenakan strategi yang kami lakukan untuk masuk ke pasar retail Amerika mulai membuahkan hasil," ungkap Wang.

Adapun WOOD sudah mengantisipasi ancaman resesi di negara tujuan ekspor seperti Amerika Serikat (AS) dengan beberapa cara. Update penjualan di akhir Juni ini sektor building component sudah membaik dan diharapkan menjadi normal kembali.

"Sedangkan sector furniture mengalami sedikit penurunan. Hal ini disebabkan COSCO dan TARGET sebagai customer besar Integra mengalami penurunan karena adanya isu sosial di Amerika," jelas Wang.

Perseroan telah menjalankan beberapa strategi yang diharapkan hasilnya bisa dipetik di masa yang akan datang. Integra melakukan penetrasi langsung ke pasar retail di Amerika.

