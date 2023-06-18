Liburan Sekolah, KCI Tambah Jadwal Perjalanan Commuter Line

YOGYAKARTA - Kereta Commuter Indonesia (KCI) menambah perjalanan Commuter Line Yogyakarta sebanyak 24 perjalanan tiap hari. Penambahan kereta mulai 19 Juni – 14 Juli 2023.

Di hari biasa, KCI hanya mengoperasikan 20 perjalanan setiap harinya. VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba mengatakan antusiasme masyarakat menggunakan kereta Commuter Line di Daop 6 memang cukup tinggi. Bahkan tak sedikit wisatawan yang kini memanfaatkan Commuter Line ini sebagai transportasi utama.

"Memasuki masa libur sekolah kenaikan kelas tahun ini, kami menambah intensitas perjalanan,"ujar Anne, Minggu (18/6/2023).

Anne menambahkan pelayanan operasional perjalanan ini bisa dimanfaatkan warga masyarakat atau yang sedang berlibur di wilayah Kota Yogyakarta, Klaten dan Solo atau sekitarnya. Dan selama ini penumpang tujuan tersebut cukup tinggi.

Mulai Senin (19/6 -14/7/2023), lanjutnya, KAI Commuter akan mengoperasikan setiap hari nya sebanyak 12 Jadwal perjalanan Commuter Line dari Palur – Yogyakarta mulai pukul 04.55 -20.53 WIB dan 12 perjalanan Commuter Line dari Yogyakarta – Palur mulai pukul 05.30 – 22.35 WIB. Berikut Jadwal perjalanan Commuter Line Yogyakarta-Palur PP 19 Juni – 14 Juli 2023.

"Jika liburan biasanya jumlah penumpang mengalami peningkatan signifikan,"kata dia.

Sesuai data yang tercatat pada masa libur sekolah tahun 2022 lalu, terdapat kenaikan rata-rata volume pengguna jika dibanding dengan sebelum masa libur sekolah. Di mana terdapat kenaikan volume pengguna sebesar 52% pada hari kerja dan kenaikan 15% pada akhir minggu.