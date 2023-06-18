6 Jurus Menperin Hadapi Perlambatan Industri Manufaktur RI

JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyiapkan enam jurus menahan laju perlambatan di sektor industri manufaktur.

Keenam jurus tersebut merupakan hasil dari pembahasan Rapat Kerja Kementerian Perindustrian 2023 dalam rangka mengevaluasi kinerja industri manufaktur berdasarkan survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur.

"Setidaknya terdapat enam langkah yang perlu dijalankan. Pertama, pentingnya menentukan fokus dan prioritas penting dalam menjalankan industrialisasi melalui hilirisasi," kata Agus dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (18/6/2023).

Kedua, menentukan target dengan tepat sehingga dapat menentukan langkah yang strategis dan efektif untuk mencapainya.

“Ketiga, mendorong agar jasa industri turut diperhitungkan sebagai kontributor PDB karena merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan dari sektor industri,” ujar Agus.

Keempat, akselerasi implementasi industri 4.0. Upaya itu merupakan cara agar industri dapat bekerja dengan lebih efisien, yang mendukung penurunan biaya produksi, sehingga meningkatkan daya saing.