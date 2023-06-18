Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Jurus Menperin Hadapi Perlambatan Industri Manufaktur RI

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |09:21 WIB
6 Jurus Menperin Hadapi Perlambatan Industri Manufaktur RI
8 jurus Menperin hadapi perlambatan manufaktur (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyiapkan enam jurus menahan laju perlambatan di sektor industri manufaktur.

Keenam jurus tersebut merupakan hasil dari pembahasan Rapat Kerja Kementerian Perindustrian 2023 dalam rangka mengevaluasi kinerja industri manufaktur berdasarkan survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) dan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur.

"Setidaknya terdapat enam langkah yang perlu dijalankan. Pertama, pentingnya menentukan fokus dan prioritas penting dalam menjalankan industrialisasi melalui hilirisasi," kata Agus dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (18/6/2023).

Kedua, menentukan target dengan tepat sehingga dapat menentukan langkah yang strategis dan efektif untuk mencapainya.

“Ketiga, mendorong agar jasa industri turut diperhitungkan sebagai kontributor PDB karena merupakan unsur yang tidak dapat dilepaskan dari sektor industri,” ujar Agus.

Keempat, akselerasi implementasi industri 4.0. Upaya itu merupakan cara agar industri dapat bekerja dengan lebih efisien, yang mendukung penurunan biaya produksi, sehingga meningkatkan daya saing.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3151992/pelabuhan-fwVg_large.jpg
Kinerja Manufaktur Indonesia Makin Anjlok di Juni 2025, Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/320/3140313/purchasing-VdTg_large.jpg
Tangani Penurunan PMI Manufaktur, Pemerintah dan Industri Harus Bergerak Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/320/3138197/menperin_agus-UOse_large.jpg
Menperin: Bangun Industri Manufaktur di Negara Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136300/manufaktur-2xrR_large.jpg
RI Masuk 12 Besar Negara Manufaktur Dunia, Unggul dari Vietnam-Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/320/3057763/pmi-manufaktur-indonesia-merosot-menperin-kami-tak-kaget-0sJiPKDp5f.jpg
PMI Manufaktur Indonesia Merosot, Menperin: Kami Tak Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/320/3048058/industri-tekstil-kulit-hingga-alas-kaki-lesu-menperin-regulasi-tak-memihak-aG6igM7BnE.jpg
Industri Tekstil, Kulit hingga Alas Kaki Lesu, Menperin: Regulasi Tak Memihak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement