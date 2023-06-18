Realisasi Investasi KEK Capai Rp8,5 Triliun di Kuartal I-2023

JAKARTA - Realisasi investasi di Kawasan Ekonomi Khusus mencapai Rp8,5 triliun. Dengan rincian, 54 pelaku usaha yang beroperasi di KEK dan 10,91 ribu orang tenaga kerja terserap.

”Mudah-mudahan ini terus meningkat seiring dengan iklim investasi yang terus membaik dan kepercayaan kepada negara kita, serta fundamental makro ekonomi kita yang semakin baik,” ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dilansir dari Antara, Minggu (18/6/2023).

Saat ini, pemerintah telah menetapkan 20 KEK, yang terdiri dari 10 KEK Industri dan 10 KEK Pariwisata. Pada 2020, realisasi investasi KEK mencapai Rp113,3 triliun atau tumbuh 51,8 persen secara tahunan dengan 269 pelaku usaha beroperasi dan 66,74 ribu tenaga kerja terserap.

Susiwijono pun melantik 6 orang pejabat tinggi pertama untuk menjadi Kepala Administrator KEK di Kemenko Ekonomi yang diharap tidak hanya menjalankan tugas pelayanan perizinan saja, tapi juga pengawasan dan pengendalian operasional KEK.

“Meski tantangan ke depan masih penuh ketidakpastian, KEK diharapkan mampu untuk terus menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru guna mendorong kontribusi bagi perekonomian nasional dan perekonomian daerah,” katanya.

Kepala Administrator KEK juga diharapkan dapat mempermudah pencapaian target pengembangan KEK.