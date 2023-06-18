Menko Airlangga Ingin Perundingan IEU-CEPA Rampung Akhir 2023

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap perundingan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) selesai pada akhir 2023.

Dia mengatakan IEU CEPA dapat meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya di sektor industri produk olahraga yang memiliki tren positif.

“Harapannya, pembahasan substansi perundingan IEU-CEPA dapat segera diselesaikan pada akhir tahun ini, sesuai dengan komitmen kedua kepala negara dalam pertemuan bilateral di sela-sela rangkaian kegiatan KTT G7 Outreach di Hiroshima beberapa waktu lalu,” kata Airlangga dilansir dari Antara, Minggu (18/6/2023).

Karena itu, dalam pertemuan dengan delegasi Federation of European Sporting Goods Industry (FESI), ia mengatakan FESI berperan penting mempercepat penyelesaian perundingan IEU-CEPA yang akan memasuki putaran ke-15 pada Juli mendatang.

Kedua pihak juga sepakat berkolaborasi untuk menyusun peta jalan peningkatan industri produk olahraga di Indonesia yang dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Menko Airlangga juga berharap industri produk olahraga yang saat ini tersebar di kawasan Asia lain dapat mendiversifikasikan rantai pasoknya dengan meningkatkan investasi di Indonesia sehingga perekonomian nasional dapat terungkit.