Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Ingin Perundingan IEU-CEPA Rampung Akhir 2023

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |15:39 WIB
Menko Airlangga Ingin Perundingan IEU-CEPA Rampung Akhir 2023
Airlangga Hartarto ingin perundingan IEU CEPA selesai akhir 2023 (Foto: Kemenko Perekonomian)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap perundingan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA) selesai pada akhir 2023.

Dia mengatakan IEU CEPA dapat meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa, khususnya di sektor industri produk olahraga yang memiliki tren positif.

“Harapannya, pembahasan substansi perundingan IEU-CEPA dapat segera diselesaikan pada akhir tahun ini, sesuai dengan komitmen kedua kepala negara dalam pertemuan bilateral di sela-sela rangkaian kegiatan KTT G7 Outreach di Hiroshima beberapa waktu lalu,” kata Airlangga dilansir dari Antara, Minggu (18/6/2023).

Karena itu, dalam pertemuan dengan delegasi Federation of European Sporting Goods Industry (FESI), ia mengatakan FESI berperan penting mempercepat penyelesaian perundingan IEU-CEPA yang akan memasuki putaran ke-15 pada Juli mendatang.

Kedua pihak juga sepakat berkolaborasi untuk menyusun peta jalan peningkatan industri produk olahraga di Indonesia yang dapat menciptakan jutaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Menko Airlangga juga berharap industri produk olahraga yang saat ini tersebar di kawasan Asia lain dapat mendiversifikasikan rantai pasoknya dengan meningkatkan investasi di Indonesia sehingga perekonomian nasional dapat terungkit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/320/3067597/sowan-ke-menko-airlangga-anindya-bakrie-dapat-2-wejangan-CC5pRQrcxc.jpg
Sowan ke Menko Airlangga, Anindya Bakrie Dapat 2 Wejangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/320/3004347/bertemu-wakil-pm-belanda-menko-airlangga-bahas-kerja-sama-giant-sea-wall-SEXCiJAaNU.jpg
Bertemu Wakil PM Belanda, Menko Airlangga Bahas Kerja Sama Giant Sea Wall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/320/3003557/bertemu-sekjen-oecd-menko-airlangga-bahas-keanggotaan-indonesia-FE1R1HG3zG.jpg
Bertemu Sekjen OECD, Menko Airlangga Bahas Keanggotaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/20/320/2834150/menko-airlangga-groundbreaking-rumah-sakit-internasional-di-depok-QiKZjoggVH.jpg
Menko Airlangga Groundbreaking Rumah Sakit Internasional di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/05/320/2825576/dorong-pertumbuhan-ekonomi-menko-airlangga-resmikan-industrial-park-QQxI0qdyfm.jpg
Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Menko Airlangga Resmikan Industrial Park
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/03/320/2526974/menko-airlangga-sebut-di-tengah-peningkatan-inflasi-global-laju-inflasi-indonesia-tahun-2021-tetap-terkendali-4pQqF718Nm.jpg
Menko Airlangga Sebut di Tengah Peningkatan Inflasi Global, Laju Inflasi Indonesia Tahun 2021 Tetap Terkendali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement