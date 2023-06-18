Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Targetkan 1 Juta Wirausaha Muda, Menteri Teten: Harus by Design

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |08:55 WIB
Targetkan 1 Juta Wirausaha Muda, Menteri Teten: Harus by Design
Targetkan 1 juta wirausaha muda (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - MenKopUKM Teten Masduki mengatakan pemerintah memasang target mampu mencetak 1 juta wirausaha baru dari kalangan muda dan terdidik.

Dia menyebut hal tersebut dilakukan agar mampu mencapai rasio kewirausahaan di level 3,95%. Sehingga KemenKopUKM saat ini banyak menjalin kerja sama dengan kampus-kampus atau perguruan tinggi dalam membangun inkubator bisnis.

"Namun, kali ini, mencetak wirausaha baru, khususnya dari kalangan anak muda, harus by design. Ibarat memilih telur yang baik untuk dierami, ditetaskan, kemudian dibesarkan," kata Teten dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (18/6/2023).

Menteri Teten merujuk keberhasilan Korea Selatan (Korsel) dan Jepang yang berhasil menciptakan banyak wirausaha dari kalangan anak muda terdidik lulusan perguruan tinggi.

Di Korsel, misalnya, bila ada anak muda memiliki ide bisnis berbasis teknologi tinggi, kemudian diuji sebuah lembaga penilai dan dinyatakan teknologi unggul, maka akan keluar sertifikasinya. "Dari sertifikasinya, dia mendapat bantuan perkuatan permodalan dari perbankan tanpa agunan," ujarnya.

Untuk itu, MenKopUKM akan menjalin kerja sama dengan Korsel dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Khususnya, dalam meningkatkan kemampuan teknologi tinggi.

"Saya berharap akan lahir wirausaha dari kalangan anak muda yang berevolusi masuk ke teknologi tinggi atau hitech," ucap Menteri Teten.

