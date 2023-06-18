Advertisement
PROPERTY

Daftar 10 Rumah Super Mewah dan Mahal di Dunia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |17:01 WIB
Daftar 10 Rumah Super Mewah dan Mahal di Dunia
10 rumah super mewah dan mahal (Foto: Instagram Antiliahouse)
JAKARTA - Daftar 10 rumah super mewah dan mahal di dunia. Ketika membayangkan kehidupan mewah, salah satu aspek yang sering muncul adalah hunian mewah.

Rumah super mewah menjadi simbol status sosial di kalangan masyarakat. Dengan arsitek luar biasa dan fasilitas menakjubkan membuat harga rumah ini sangat mencengangkan.

Berikut daftar 10 rumah super mewah dan mahal di dunia melansir The NoBroker Times pada, Minggu (18/6/2023):

1. Istana Buckingham, London – USD1,3 Miliar (Rp19 triliun)

Berlokasi di Kota Westminster, London, Istana Buckingham menjadi rumah super mewah termahal di dunia. Kediaman resmi Raja ini terdiri dari 775 kamar tidur, 78 kamar mandi, 52 kamar kerajaan, 92 kantor, dan 19 kabin. Sementara luas dari Istana Buckingham mencapai 8,28.000 kaki persegi.

2. Antilia, India – USD1 Miliar (Rp14 triliun)

Mukesh Ambani merupakan pemilik dari Antilia, rumah paling mewah di India. Rumah yang terletak di Bukit Cumballa Mumbai ini memiliki 27 lantai. Diketahui Mukesh Ambani adalah seorang Ketua & Managing Director Reliance Industries Limited.

3. Villa Leopolda, Prancis – USD750 Juta (Rp11 triliun)

Villa Leopolda berlokasi di departemen Frances Alps-Maritime di Wilayah Cote d'Azur, Prancis. Kediaman milik Lily Safra ini terdiri dari 11 kamar tidur, 14 kamar mandi, hilipad, rumah kaca, dan 12 kolam renang.

4. The One, Amerika Serikat - USD500 Juta (Rp7,4 triliun)

Sesuai namanya, The One, menjadi rumah termahal di dunia. Hampir setiap bagian dari rumah ini terdiri dari bungalo megah dengan 9 kamar. Rumah milik Nil Niami ini berada di California, Amerika Serikat ini.

