5 Dampak Positif Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan

Dampak positif pemindahan ibu kota ke Kalimantan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemindahan ibukota ke Nusantara dinilai akan memberikan dampak yang positif bagi kemajuan pertumbuhan Indonesia.

Ibu kota negara resmi akan dipindah ke Nusantara di Kalimantan Timur yang saat ini masih dalam pembangunan. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini diyakini akan sangat berdampak baik bagi kemajuan Indonesia.

Melansir akun Instagram resmi Kementerian PUPR yakni @kemenpupr, Minggu (18/6/2023) dampak positif tersebut dapat dilihat dalam jangka pendek dalam masa konstruksi hingga jangka menengah panjangnya.

Adapun dalam jangka pendek (masa konstruksi), dampak positif dari pemindahan ibu kota ini, antara lain:

1. Dapat mendorong ekonomi melalui investasi infrastruktur

2. Mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia

3. Mendorong output sektor lain

4. Mendorong penciptaan kesempatan kerja

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia