HOME FINANCE SMART MONEY

5 Kesalahan yang Sering Dilakukan saat Mengelola Keuangan

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |16:14 WIB
5 Kesalahan yang Sering Dilakukan saat Mengelola Keuangan
Tips mengelola keuangan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 5 kesalahan perempuan yang sering dilakukan ketika mengelola keuangan. Dalam hal mengatur keuangan sebenarnya berlaku universal bagi pria maupun wanita.

Akan tetapi, terkadang kaum perempuan lebih memikirkan banyak hal dan bisa lebih banyak dalam pengeluaran keuangannya ketimbang kaum pria.

Financial Planner, Prita Ghozie dalam postingannya membagikan beberapa kesalahan perempuan ketika mengelola keuangan. Apa saja? Berikut Okezone kutip, Minggu (18/6/2023).

1. Perempuan selalu berpikir bahwa semua hal keuangan (pasti) akan diurus oleh pasangan.

Menurut Prita ini sering terjadi di kaum perempuan yang merasa terlalu dimanjakan oleh pasangannya.

2. Suka menunda pendidikan anak.

Menurut Prita ini biasanya terjadi karna tergeser oleh urusan jalan-jalan, healing, dan lainnya.

