Melantai di Bursa, Harga Saham Perusahaan Kendaraan Listrik Milik Bakrie (VKTR) Naik 35%

JAKARTA - PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Senin (19/6/2023).

Pada perdagangan perdananya, harga saham perusahaan kendaraan listrik Grup Bakrie ini dibuka naik 35,00% ke level Rp135.

Sebelumnya perseroan telah menetapkan harga penawaran sebesar Rp100 per saham.

Hingga pukul 10.01 WIB, harga saham dengan kode VKTR ini naik 16,00% ke level Rp116.

Adapun, volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 1,91 miliar, dengan nilai transaksi mencapai Rp233,17 miliar. Sedangkan frekuensinya sebanyak 62.903 kali.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) ini, perseroan menawarkan sebanyak 8,75 miliar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan harga offering yang ditetapkan, calon emiten bus listrik Grup Bakrie ini berpotensi mengantongi dana sebesar Rp875 miliar.