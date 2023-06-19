Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Melantai di Bursa, Harga Saham Perusahaan Kendaraan Listrik Milik Bakrie (VKTR) Naik 35%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |10:41 WIB
Melantai di Bursa, Harga Saham Perusahaan Kendaraan Listrik Milik Bakrie (VKTR) Naik 35%
Bursa Efek Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini, Senin (19/6/2023).

Pada perdagangan perdananya, harga saham perusahaan kendaraan listrik Grup Bakrie ini dibuka naik 35,00% ke level Rp135.

Sebelumnya perseroan telah menetapkan harga penawaran sebesar Rp100 per saham.

Hingga pukul 10.01 WIB, harga saham dengan kode VKTR ini naik 16,00% ke level Rp116.

Adapun, volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 1,91 miliar, dengan nilai transaksi mencapai Rp233,17 miliar. Sedangkan frekuensinya sebanyak 62.903 kali.

 BACA JUGA:

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) ini, perseroan menawarkan sebanyak 8,75 miliar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan harga offering yang ditetapkan, calon emiten bus listrik Grup Bakrie ini berpotensi mengantongi dana sebesar Rp875 miliar.

 

Halaman:
1 2
