Wapres Resmikan Pencatatan Perdana Efek Syariah Pertama di Indonesia

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meresmikan pencatatan perdana Efek Beragun Aset (EBA) Syariah Pertama di Indonesia.

Kehadiran EBA Syariah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia.

"Saya ucapkan selamat atas pencatatan perdana Efek Beragun Aset Syariah di Bursa Efek Indonesia," kata Wapres dalam sambutannya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (19/6/2023).

Wapres mengatakan pencatatan Efek Beragun Aset Syariah oleh Bank Syariah Indonesia dan PT Sarana Multigriya Financial akan menambah varian instrumen keuangan syariah yang tersedia di pasar keuangan.

"Ini menjadi sumber alternatif pembiayaan di sektor perumahan bagi perusahaan, sekaligus pilihan investasi bagi masyarakat di samping sukuk, saham, dan reksa dana syariah," kata Wapres.

Wapres mengungkapkan selain diversifikasi sumber pembiayaan, penerbitan Efek Beragun Aset Syariah juga memiliki banyak manfaat lain, seperti membantu perkembangan perusahaan, penyediaan dana yang lebih murah, serta dapat digunakan oleh perusahaan berskala menegah dan kecil dalam meningkatkan likuiditas perusahaan.