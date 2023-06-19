Suspensi Dibuka, Saham BEBS Melemah 14%

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk membuka penghentian sementara perdagangan saham (unsuspensi) PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS).

Diketahui, BEI sempat suspensi sementara saham BEBS pada 15 Juni 2023.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham BEBS secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 19 Juni 2023," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Lidia M. Panjaitan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A, Senin (19/6/2023).

Sebelumnya, bursa mengumumkan bahwa perdagangan saham BEBS dalam Pengumuman Bursa Peng-SPT-00020/BEI.WAS/06-2023 tanggal 15 Juni 2023, perihal penghentian sementara perdagangan saham BEBS.

Berdasarkan data BEI, pergerakan emiten beton yang bergerak di bidang perdagangan grosir bahan bangunan dan perlengkapan bahan bangunan ini terus melemah.