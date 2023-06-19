Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

8 Cara Bermain Saham dengan Modal Rp100 Ribu

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |19:01 WIB
8 Cara Bermain Saham dengan Modal Rp100 Ribu
Cara bermain saham dengan modal Rp100 ribu (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip 8 cara bermain saham dengan modal Rp100 ribu. Pasalnya saat ini sudah banyak aplikasi-aplikasi saham online yang bermunculan dan dapat dimanfaatkan bagi investor pemula yang ingin melakukan investasi dengan modal yang kecil.

Lantas bagaimana cara bermain saham dengan modal hanya Rp100 ribu?

Dirangkum Okezone, Senin (19/6/2023) berikut ini 8 cara bermain saham dengan modal Rp100 ribu.

1. Menentukan target

Saat akan memulai berinvestasi, tentunya anda harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan investasi anda. Hal itu agar anda bisa menentukan langkah dan target instrumen yang sesuai.

2. Pilih sekuritas sesuai kondisi

Setelah itu, sebelum membeli saham anda harus membuka rekening dana nasabah (RDN). Pilihlah perusahaan sekuritas yang sesuai dengan kondisi anda. Cek terlebih dahulu jumlah setoran awal dan biaya transaksi yang dikenakan perusahaan ke investor. Saat ini pun sudah banyak aplikasi saham online bagi bagi investor pemula yang memiliki modal kecil.

3. Pilih saham dengan harga rendah dan potensial

Jika anda sudah memiliki RDN, barulah bisa membeli saham. Ada banyak sekali emiten saham di Bursa Efek Indonesia. Pilihlah emiten saham yang sesuai dengan modal anda. Namun, jangan asal membeli saham yang murah, pastikan juga kalau perusahaan yang anda pilih memiliki kondisi keuangan yang bagus dan berpotensial.

4. Pantau pergerakan saham

Harga saham cenderung fluktuatif atau bergerak sangat cepat, karena itu saat bermain saham anda harus rajin memantau pergerakan saham. Terlebih, saham dengan harga yang rendah memiliki pergerakan yang lebih bergejolak dibanding saham blue chip.

