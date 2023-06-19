Produsen Wine Bali (WINE) Tebar Dividen Rp5,31 Miliar

JAKARTA – Produsen Wine Bali PT Hatten Bali Tbk (WINE) memutuskan pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp5,31 miliar. Pembagian dividen telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Senin (19/6/2023).

Adapun, dividen yang dibagikan setara 25% dari laba bersih tahun 2022. Per akhir tahun lalu, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp21,23 miliar. Nantinya, para pemegang saham akan mendapatkan dividen sebesar Rp1,95 per saham.

Sementara itu, sisa dari laba perseroan sebesar Rp15,92 miliar akan dibukukan sebagai cadangan modal. Serta, untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebesar Rp3,11 miliar dari laba ditahan akan digunakan sebagai cadangan modal.

Sebagai informasi, Hatten Bali resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Januari 2023 lalu. Perseroan menawarkan sebanyak 678 juta saham atau 25,02% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Akhir tahun lalu, WINE membukukan laba bersih sebesar Rp21,23 miliar, berbalik dari tahun 2021 yang merugi sebesar Rp8,71 miliar. Perseroan juga mencatatkan pertumbuhan penjualan menjadi sebesar Rp189,38 miliar, naik dari tahun 2021 yang sebesar Rp82,06 miliar.