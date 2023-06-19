Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Produsen Wine Bali (WINE) Tebar Dividen Rp5,31 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |16:12 WIB
Produsen Wine Bali (WINE) Tebar Dividen Rp5,31 Miliar
Produsen WINE bagi dividen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Produsen Wine Bali PT Hatten Bali Tbk (WINE) memutuskan pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebesar Rp5,31 miliar. Pembagian dividen telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Senin (19/6/2023).

Adapun, dividen yang dibagikan setara 25% dari laba bersih tahun 2022. Per akhir tahun lalu, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp21,23 miliar. Nantinya, para pemegang saham akan mendapatkan dividen sebesar Rp1,95 per saham.

Sementara itu, sisa dari laba perseroan sebesar Rp15,92 miliar akan dibukukan sebagai cadangan modal. Serta, untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebesar Rp3,11 miliar dari laba ditahan akan digunakan sebagai cadangan modal.

Sebagai informasi, Hatten Bali resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Januari 2023 lalu. Perseroan menawarkan sebanyak 678 juta saham atau 25,02% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Akhir tahun lalu, WINE membukukan laba bersih sebesar Rp21,23 miliar, berbalik dari tahun 2021 yang merugi sebesar Rp8,71 miliar. Perseroan juga mencatatkan pertumbuhan penjualan menjadi sebesar Rp189,38 miliar, naik dari tahun 2021 yang sebesar Rp82,06 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement