Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Melemah 12 Poin ke Level 6.686

Viola Triamanda , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |16:26 WIB
IHSG Hari Ini Melemah 12 Poin ke Level 6.686
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berada di zona merah pada sesi terakhir perdagangan, Senin (19/6/2023). IHSG hari ini ditutup melemah 12,4 poin atau 0,19% ke level 6.686,05.

Pada penutupan perdagangan IHSG, terdapat 254 saham menguat, 269 saham melemah dan 218 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp7,390 triliun dari 17,906 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,22% ke 950,025, indeks JII melemah 0,87% ke 546,97, indeks IDX30 melemah 0,25% ke 494,315 dan indeks MNC36 melemah 0,27% ke 361,957.

Indeks sektoral mayoritas melemah seperti energi melemah 0,28%, bahan baku 0,13%, industri 0,11%, kesehatan 0,49%, keuangan 0,17%, teknologi 1,07%, dan infrastruktur 0,18%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/278/3193474/ihsg_pekan_depan-JcPw_large.jpg
Ditutup Naik ke Level 8.748, Intip Proyeksi IHSG pada Pembukaan Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193154/ihsg_sesi_i-xr1e_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.724
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193117/ihsg_menguat_di_awal_tahun-DBMV_large.jpg
IHSG Awal 2026 Dibuka Menguat ke Level 8.676
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192697/dirut_bei-i0kN_large.jpg
Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192688/dirut_bei-M0we_large.jpg
IHSG Cetak Rekor All Time High 24 Kali Sepanjang 2025, Dirut BEI: 2 Kali Trading Halt 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192670/ihsg_ditutup_menguat-zuKR_large.JPG
Tutup Tahun 2025, IHSG Ditutup Naik ke Level 8.646
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement