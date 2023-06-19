IHSG Hari Ini Melemah 12 Poin ke Level 6.686

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berada di zona merah pada sesi terakhir perdagangan, Senin (19/6/2023). IHSG hari ini ditutup melemah 12,4 poin atau 0,19% ke level 6.686,05.

Pada penutupan perdagangan IHSG, terdapat 254 saham menguat, 269 saham melemah dan 218 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp7,390 triliun dari 17,906 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,22% ke 950,025, indeks JII melemah 0,87% ke 546,97, indeks IDX30 melemah 0,25% ke 494,315 dan indeks MNC36 melemah 0,27% ke 361,957.

Indeks sektoral mayoritas melemah seperti energi melemah 0,28%, bahan baku 0,13%, industri 0,11%, kesehatan 0,49%, keuangan 0,17%, teknologi 1,07%, dan infrastruktur 0,18%.