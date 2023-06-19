RUPST, Global Mediacom (BMTR) Gunakan Sisa Laba untuk Perkuat Modal

JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini, Senin (19/6/2023).

Dalam RUPST, pemegang saham menyepakati seluruh agenda mata acara rapat, salah satunya terkait tidak adanya dividen tunai untuk tahun buku 2022.

"Perseroan tidak membagikan dividen. Sisa laba akan ditahan dan digunakan untuk memperkuat modal dalam pengembangan industri media dan hiburan, khususnya dalam bidang digital," kata Komisaris Utama BMTR Rosano Barack di iNews Tower, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Adapun BMTR juga mengalokasikan sebesar Rp1 miliar dari laba bersih untuk dana cadangan untuk memenuhi Anggaran Dasar perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain penetapan penggunaan laba bersih, pemegang saham juga menyetujui laporan tahunan Direksi dan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik.