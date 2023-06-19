Gabungkan Bisnis Media dan Entertainment, Global Mediacom Siap Ekspansi ke Asia

JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) tengah fokus menggabungkan bisnis media dengan entertainment. Penggabungan dilakukan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan ke depan.

Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan media memiliki keterkaitan kuat dengan bisnis hiburan. Seiring perkembangan digitalisasi, perseroan berniat memacu ekspansi ke luar negeri.

"Jadi intinya ke depan MNC Media akan memposisikan sebagai media dan entertaiment, dan fokusnya position media akan dikembangkan sampai ke wilayah Asia," kata Hary dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Senin (19/6/2023).

Hary memandang jalur pertumbuhan media perlu mengadaptasi ke arah digital, baik untuk menarik potensi iklan, pembuatan konten premium, hingga meningkatkan nilai intellectual property (IP) yang dimiliki perseroan.

Pertumbuhan pendapatan bisnis intelectual property (IP) dan konten terus mengalami pertumbuhan sepanjang 2022, di samping lini bisnis media.