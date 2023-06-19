Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Orang Terkaya di Korea Selatan 2023

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |10:04 WIB
10 Orang Terkaya di Korea Selatan 2023
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- 10 orang terkaya di Korea Selatan 2023 ini memiliki jumlah kekayaan paling besar. Dalam data Forbes, ada beberapa orang kaya baru pada negeri ginseng tersebut yang hartanya mencapai USD60 miliar atau sekitar Rp888 Triliun jika kurs rupiah sebesar Rp14.800.

Oleh karena itu, masa depan ekonomi Korea Selatan yang bergerak maju akan bergantung pada pengusaha inovatif membawa perusahaan global serta mendorong inovasi.

Berikut 10 orang terkaya di Korea Selatan 2023 dilansir dari Seoulz:

1. Jay Lee

Jay Lee atau Lee Jae Young adalah putra dari Lee Kun Hee saat ini merupakan pimpinan terbesar Samsung Group. Lee telah berkali-kali menyatakan bahwa Samsung akan melihat ke arah bisnis baru seperti semikonduktor sistem, AI, 5G, dan bioproduk.

Ada beberapa jalan yang akan dicari Samsung untuk menemukan cara mempertahankan supremasi sebagai produsen semikonduktor terbesar di dunia dan inovator terkemuka di bidang elektronik. Jumalh kekayaan yakni USD8,2 miliar atau senilai Rp121 triliun.

