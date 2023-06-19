Pengusaha Siap Kawal Indonesia Maju 2045 Visi Presiden Jokowi

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) siap mengawal visi Presiden Jokowi Indonesia Maju 2045. Hipmi berkomitmen akan terus mengawal pemerintahan Joko Widodo.

"Ini bentuk komitmen bersama seluruh kader Hipmi yang akan terus digarda terdepan mengawal dan memastikan seluruh agenda pembangunan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi terus berjalan tanpa hambatan berarti," kata Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari dalam perayaan HUT Hipmi ke 51, Senin (19/6/2023).

Dalam sambutannya, dia mengatakan, di usia yang telah memasuki setengah abad lebih, Hipmi tidak hanya menjadi organisasi pencetak pengusaha muda yang andal. Tetapi juga sukses melahirkan pemimpin nasional yang diperhitungkan di Tanah Air.

"Kita bersyukur, Hipmi tidak hanya menjadi kekuatan dan penggerak ekonomi nasional, tapi juga penyokong utama pemerintahan saat ini," ujar Akbar.

Sebut saja Erick Thohir yang kini menjabat Menteri BUMN. Ada juga Bahlil Lahadalia yang diamanahkan Presiden menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/Menteri Investasi. Juga Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.