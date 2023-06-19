Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Siap Kawal Indonesia Maju 2045 Visi Presiden Jokowi

Hana Wahyuti , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |10:12 WIB
Pengusaha Siap Kawal Indonesia Maju 2045 Visi Presiden Jokowi
Pengusaha Siap Kawal Indonesia Menuju 2045. (Foto: Okezone.com/Hipmi)
A
A
A

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) siap mengawal visi Presiden Jokowi Indonesia Maju 2045. Hipmi berkomitmen akan terus mengawal pemerintahan Joko Widodo.

"Ini bentuk komitmen bersama seluruh kader Hipmi yang akan terus digarda terdepan mengawal dan memastikan seluruh agenda pembangunan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi terus berjalan tanpa hambatan berarti," kata Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari dalam perayaan HUT Hipmi ke 51, Senin (19/6/2023).

Dalam sambutannya, dia mengatakan, di usia yang telah memasuki setengah abad lebih, Hipmi tidak hanya menjadi organisasi pencetak pengusaha muda yang andal. Tetapi juga sukses melahirkan pemimpin nasional yang diperhitungkan di Tanah Air.

"Kita bersyukur, Hipmi tidak hanya menjadi kekuatan dan penggerak ekonomi nasional, tapi juga penyokong utama pemerintahan saat ini," ujar Akbar.

Sebut saja Erick Thohir yang kini menjabat Menteri BUMN. Ada juga Bahlil Lahadalia yang diamanahkan Presiden menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/Menteri Investasi. Juga Sandiaga Salahudin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/320/3051422/berlatar-belakang-pengusaha-pr-bahlil-bereskan-migas-dan-rosan-soal-investasi-86vPiylRt3.jpg
Berlatar Belakang Pengusaha, PR Bahlil Bereskan Migas dan Rosan soal Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/320/3048997/pelaku-kdrt-armor-toreador-disebut-anggota-hipmi-ini-faktanya-1gq1mUZzEC.jpg
Pelaku KDRT Armor Toreador Disebut Anggota Hipmi, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/320/3019852/10-juni-hari-kewirausahaan-ketua-hipmi-presiden-jokowi-sangat-perhatikan-dunia-usaha-0mHgjJMPtU.jpg
10 Juni Hari Kewirausahaan, Ketua Hipmi: Presiden Jokowi Sangat Perhatikan Dunia Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/320/3019787/kado-ultah-hipmi-jokowi-tetapkan-10-juni-hari-kewirausahaan-nasional-bAYkJfKjPL.jpg
Kado Ultah Hipmi, Jokowi Tetapkan 10 Juni Hari Kewirausahaan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/320/3004111/jurus-pengusaha-jadikan-jakarta-pusat-bisnis-saat-tak-lagi-jadi-ibu-kota-negara-EdsTsD3Gcp.jpg
Jurus Pengusaha Jadikan Jakarta Pusat Bisnis Saat Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/320/2925223/mnc-guna-usaha-beri-dukungan-pembiayaan-ke-pengusaha-muda-qxxZbDijto.png
MNC Guna Usaha Beri Dukungan Pembiayaan ke Pengusaha Muda
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement