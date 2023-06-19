Bukti Kartu Prakerja Bikin Pengangguran Dapat Kerja dan Punya Usaha

JAKARTA - Program Kartu Prakerja memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Yang awalnya menganggur kini sudah mendapatkan pekerjaan atau bahkan berwirausaha setelah menyelesaikan kursus hingga menerima insentif dari Prakerja.

“Saya ikut Prakerja tahun 2020, setelah itu saya buka usaha seblak. Alhamdulillah, sekarang berkembang, jadi jual menu lainnya juga,” kata Dina dalam acara temu alumni Prakerja, dikutip dari Antara, di Cirebon, Jawa Barat, Senin (19/6/2023).

BACA JUGA: Tantangan Program Kartu Prakerja dengan Target 1 Juta Peserta

Dengan antusias, dia juga bercerita telah menjadi pembicara di beberapa seminar kewirausahaan berkat ilmu yang diperolehnya selama mengikuti kelas pelatihan UMKM melalui Prakerja. Pemilik bisnis kuliner mi ayam dan seblak itu mengaku program Kartu Prakerja telah membuatnya paham hingga berani untuk membuka bisnis kuliner sendiri.

Pencapaian yang sama juga dirasakan oleh Syarif Fauzi sebagai salah satu alumni Prakerja dari Indramayu. Berkat mengikuti program Kartu Prakerja, Syarif mampu menjalankan bisnis angkringan sampai saat ini telah mempunyai lima gerobak.

“Saya merupakan salah satu alumni yang benar-benar terbantu dari Prakerja, karena saya ambil pelatihan UMKM, dan tiga bulan berikutnya saya nekat buka UMKM sampai sekarang. Alhamdulillah,” ujarnya.

Dina dan Syarif merupakan dua dari jutaan peserta program Kartu Prakerja yang nasibnya berubah berkat program dari Pemerintah tersebut.