Binance PHK Puluhan Karyawan Usai Digugat Komisi Bursa AS

JAKARTA — Binance.US perusahaan yang terafiliasi dengan Binance di Amerika Serikat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchange Commission/SEC) AS menggugat Binance, Binance.US, dan pendiri Binance, Changpeng Zhao ke pengadilan.

Salah satu sumber mengatakan sekitar 50 pegawai Binance.US diberhentikan.

Namun, jumlah dan level pegawai yang terimbas PHK tidak bisa diverifikasi secara independen, dilansir Reuters, Senin (19/6/2023).

Juru bicara Binance.US enggan berkomentar terkait hal ini, namun salah satu sumber mengatakan karyawan di departemen hukum, kepatuhan (compliances), dan risiko Binance.US termasuk di antara pegawai yang terdampak PHK.

Dua karyawan Binance.US juga mengatakan di LinkedIn bahwa mereka meninggalkan perusahaan, dengan satu pegawai menyinggung faktor gelombang PHK.