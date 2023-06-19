Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Binance PHK Puluhan Karyawan Usai Digugat Komisi Bursa AS

Dovana Hasiana , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |10:49 WIB
Binance PHK Puluhan Karyawan Usai Digugat Komisi Bursa AS
PHK. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Binance.US perusahaan yang terafiliasi dengan Binance di Amerika Serikat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchange Commission/SEC) AS menggugat Binance, Binance.US, dan pendiri Binance, Changpeng Zhao ke pengadilan.

 BACA JUGA:

Salah satu sumber mengatakan sekitar 50 pegawai Binance.US diberhentikan.

Namun, jumlah dan level pegawai yang terimbas PHK tidak bisa diverifikasi secara independen, dilansir Reuters, Senin (19/6/2023).

 BACA JUGA:

Juru bicara Binance.US enggan berkomentar terkait hal ini, namun salah satu sumber mengatakan karyawan di departemen hukum, kepatuhan (compliances), dan risiko Binance.US termasuk di antara pegawai yang terdampak PHK.

Dua karyawan Binance.US juga mengatakan di LinkedIn bahwa mereka meninggalkan perusahaan, dengan satu pegawai menyinggung faktor gelombang PHK.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192758/phk-zrIx_large.jpeg
Beda dengan PHK Massal, Ini Penjelasan Golden Handshake Krakatau Steel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191561/purbaya-Zv4V_large.jpg
Korban PHK Tembus 79.302 Orang, Purbaya: Gambaran Ekonomi Kita Slow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191273/phk-OJMw_large.jpg
79.302 Pekerja di Indonesia Kena PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191226/phk-vr98_large.jpg
Korban PHK Tembus 79.302 Orang hingga November 2025, Paling Banyak di Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3181950/phk-I1d2_large.jpg
Kemnaker Sebut PHK Massal Pabrik Ban Michelin Batal Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174794/phk-Y3We_large.jpg
Korban PHK di Indonesia Tembus 44.433 Orang Sepanjang Januari-Agustus 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement