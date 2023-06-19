Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Pendapatan Putri Ariani dari Tayangan Video di Youtube

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |11:00 WIB
Mengintip Pendapatan Putri Ariani dari Tayangan Video di Youtube
Putri Ariani (Foto: Reuters)
JAKARTA- Mengintip pendapatan Putri Ariani dari tayangan video di Youtube menarik diulas. Pasalnya penyanyi berusia 17 tahun ini mendapatkan golden buzzer dalam ajang pencarian bakat yakni American Got Talent 2023.

Hal ini tentunya membuatnya mengumpulkan pendapatannya. Dia juga memiliki akun Youtube dengan nama @putriarianiofficial yang bergabung pada 14 Desember 2018 di Youtube.

Mengintip pendapatan Putri Ariani dari tayangan video di Youtube telah mengunggah sebanyak 398 video, dengan 1,08 juta subscriber dan 81.226.812 tampilan video. Akun Youtube miliknya pun merupakan kategori B.Rincian perkiraan pendapatan penayangan youtube Putri Ariani pada tanggal 16 Juni 2023 sebesar USD 1.400 hingga USD 22.700 atau Rp20.946.030 - Rp339.624.915, dengan rata-rata harian USD 320 sampai USD 5.100 atau Rp4.787.664 - Rp76.303.395.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
