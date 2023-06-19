Kaisar Jepang ke Indonesia, Jokowi: Kita Kembangkan Kemitraan Strategis di Bidang Ekonomi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa terhormat atas kedatangan Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito bersama Permaisuri Masako di Griya Anggrek, Komplek Istana Kepresidenan Bogor. Kaisar Naruhito memilih Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi.

"Saya merasa sangat-sangat terhormat karena Indonesia menjadi tujuan pertama kunjungan kenegaraan bilateral kaisar Jepang ke luar negeri," kata Jokowi dalam sambutannya di Griya Anggrek, Istana Kepresidenan Bogor, Senin (19/6/2023).

Jokowi berharap kehadiran Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dapat memperkokoh pondasi persahabatan di antara masyarakat Indonesia dengan Jepang.

"Pondasi kokoh seperti ini diperlukan bagi pengembangan kemitraan strategis dua negara kita ke depannya terutama di bidang ekonomi," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, persahabatan antar masyarakat dan negara antara Indonesia dan Jepang penting. Hal tersebut menjadi sangat penting ditengah tantangan yang dialami dunia saat ini.