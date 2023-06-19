Advertisement
HOT ISSUE

Kepala Bappenas: Industri Dirgantara Turunkan Biaya Logistik 8% pada 2045

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |11:48 WIB
Kepala Bappenas: Industri Dirgantara Turunkan Biaya Logistik 8% pada 2045
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa Industri Dirgantara berperan penting dalam mewujudkan visi Indonesia 2045.

Suharso menyebut peran pertama yakni meningkatkan kemampuan industri nasional untuk menghasilkan produk dengan kandungan teknologi tinggi.

Kemudian yang kedua, mengembangkan rantai pasok industri berbasis pengetahuan, nilai tambah dan teknologi tinggi. Ketiga, meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan efisiensi.

"Industri dirgantara berkontribusi menurunkan biaya logistik menjadi 8% PDB pada tahun 2045," ungkap Suharso saat bertemu dengan rektor dan sejumlah akademisi kampus ITB dilansir dari laman Instagram resminya @suharsomonoarfa, Senin (19/6/2023).

Selanjutnya peran keempat, meningkatkan kemampuan pertahanan nasional. Kelima, memberikan nilai tambah dan daya saing tinggi di tingkat internasional.

