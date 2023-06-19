Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waspada Penipuan! BNI Tidak Ada Rencana Naikkan Tarif Transaksi Antar Bank

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |12:05 WIB
Waspada Penipuan! BNI Tidak Ada Rencana Naikkan Tarif Transaksi Antar Bank
Bank BNI Tegaskan Tidak Ada Rencana Kenaikan Tarif Antar Bank. (Foto: Okezone.com/BNI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) mengimbau nasabah untuk berhati-hati dengan kejahatan pembobolan rekening dengan modus penipuan berkedok kenaikan biaya transaksi mengatasnamakan BNI yang disebar melalui aplikasi pesan elektronik, email, dan media sosial.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, BNI tidak memiliki rencana untuk menaikan tarif transaksi antar bank. Oleh karena itu, informasi yang mengatasnamakan BNI tersebut adalah hoax dan merupakan upaya penipuan.

Okki juga mengingatkan nasabah untuk tetap berhati-hati dan tidak membuka link atau tautan attachment yang mencurigakan yang dikirim melalui email atau pesan WhatsApp dari alamat dan nomor yang tidak dikenal.

"Harap selalu berhati-hati. Selalu pastikan untuk melakukan pemantauan berkala dengan mengaktifkan notifikasi transaksi dan cek riwayat rekening," kata Okki dalam keterangan resminya, Senin (19/6/2023).

Okki meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan BNI. Menurut Okki, penting bagi nasabah untuk selalu melakukan verifikasi keaslian surat atau pemberitahuan yang diterima dengan menghubungi saluran resmi BNI yang telah terverifikasi.

Halaman:
1 2
