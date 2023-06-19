Ternyata Ini 10 Barang Paling Banyak Diimpor ke Indonesia

10 Barang Paling Banyak Diimpor ke Indonesia. (Foto: Okezone.com/Pelindo)

JAKARTA - Ternyata ini 10 barang paling banyak diimpor ke Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat impor Indonesia di Mei 2023 mencapai USD21,28 miliar, atau naik 38,65% secara bulanan dibanding April 2023 (mtm). Angka ini meningkat 14,35% dibandingkan Mei 2022 (yoy).

"Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan impor satu bulan pasca libur lebaran selalu menunjukkan pola meningkat," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh. Edy Mahmud.

Kegiatan ekspor-impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang lazim dilakukan oleh suatu negara, termasuk Indonesia. Selain itu menjadi negara pengekspor, Indonesia pun aktif menjadi negara yang mengimpor berbagai komoditas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Berikut 10 Komoditas yang paling banyak di impor, Senin (19/6/2023):

1. Mesin dan Peralatan mekanis US$21,80 miliar

2. Mesin dan perlengkapan elektrik US$19,02 miliar

3. Plastik dan barang dari plastik US$7,15 miliar

4. Besin dan baja US$6,85 miliar