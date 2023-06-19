Segini Harta Kekayaan Julian Alvarez, Penyerang Timnas Argentina yang Siap Gempur Pertahanan Indonesia

JAKARTA - Harta kekayaan Julian Alvarez penyerang Timnas Argentina menarik untuk diketahui. Julian Alvarez diprediksi masuk ke dalam susunan pemain Timnas Argentina vs Indonesia dalam laga FIFA pada hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (19/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Julian Alvarez diprediksi bakal berduet dengan Alejandro Garnacho di lini serang saat pertandingan melawan Timnas Indonesia Hal ini setelah tidak ada Lionel Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi yang telah diizinkan kembali ke Argentina lebih cepat.

Untuk pertandingan melawan Timnas Indonesia, pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni telah mengonfirmasi bahwa dirinya bakal melakukan rotasi besar-besaran.

Setidaknya, ada tujuh perubahan dalam susunan pemain dibandingkan dengan laga kontra Australia pada pekan lalu, salah satunya kemungkinan besar Julian Alvarez masuk susunan pemain Timnas Argentina vs Indonesia.

Pemain berusia 23 tahun tersebut diyakini akan menggendor pertahanan Timnas Indonesia.

Alvarez diperkirakan menjadi ancaman utama untuk pertahanan Timnas Indonesia di laga nanti. Sebagai catatan, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia mengincar hasil imbang dalam laga ini.