Libur Idul Adha Diusulkan Jadi 3 Hari, Catat Tanggalnya

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan adanya kemungkinan libur dan cuti bersama Idul Adha menjadi 3 hari, yakni tanggal 28,29 dan 30 Juni 2023. Namun, ini masih usulan yang masih perlu proses pembahasan di tingkat pemerintah.

Azwar menegaskan, pertimbangan keputusan libur lebaran ini bukan semata-mata karena perbedaan hari raya Idul Adha Muhammadiyah, tapi karena berbarengan dengan libur anak sekolah.

“Jadi gini, waktu itu sudah dibahas dirapatkan di Sesneg terkait dengan penambahan cuti bersama. Jadi bukan semata-mata soal muhammadiyah. Ini kan sedang libur anak-anak sekolah, sehingga kualitas keluarga ini supaya ke depan semakin bagus,” kata Azwar kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

“Nah oleh karena itu, ada usulan selain libur nasional tanggal 29, tanggal 28 itu diusulkan jadi cuti bersama. Kemudian tanggal 30 kan kejepit itu. Diusulkan juga jadi cuti bersama. Nah ini sedang menunggu proses,” sambungnya.

Untuk itu, Azwar berharap bahwa keputusan libur Idul Adha ini bisa segera keluar. Ia pun menegaskan bahwa usulan liburan ini bukan karena Muhammadiyah semata, melainkan agar ekonomi juga bergerak ke daerah, karena setiap libur lebih dari dua hari ada pergerakan masyarakat ke daerah.