Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Libur Idul Adha Diusulkan Jadi 3 Hari, Catat Tanggalnya

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |16:08 WIB
Libur Idul Adha Diusulkan Jadi 3 Hari, Catat Tanggalnya
Libur Idul Adha (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan adanya kemungkinan libur dan cuti bersama Idul Adha menjadi 3 hari, yakni tanggal 28,29 dan 30 Juni 2023. Namun, ini masih usulan yang masih perlu proses pembahasan di tingkat pemerintah.

Azwar menegaskan, pertimbangan keputusan libur lebaran ini bukan semata-mata karena perbedaan hari raya Idul Adha Muhammadiyah, tapi karena berbarengan dengan libur anak sekolah.

“Jadi gini, waktu itu sudah dibahas dirapatkan di Sesneg terkait dengan penambahan cuti bersama. Jadi bukan semata-mata soal muhammadiyah. Ini kan sedang libur anak-anak sekolah, sehingga kualitas keluarga ini supaya ke depan semakin bagus,” kata Azwar kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

“Nah oleh karena itu, ada usulan selain libur nasional tanggal 29, tanggal 28 itu diusulkan jadi cuti bersama. Kemudian tanggal 30 kan kejepit itu. Diusulkan juga jadi cuti bersama. Nah ini sedang menunggu proses,” sambungnya.

Untuk itu, Azwar berharap bahwa keputusan libur Idul Adha ini bisa segera keluar. Ia pun menegaskan bahwa usulan liburan ini bukan karena Muhammadiyah semata, melainkan agar ekonomi juga bergerak ke daerah, karena setiap libur lebih dari dua hari ada pergerakan masyarakat ke daerah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/320/3144895/gerbang_tol_padang_tiji-E8GC_large.jpg
Tol Sigli-Banda Aceh Beroperasi Fungsional Selama Libur Idul Adha, Cek Jam Operasional di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/320/3139908/libur_nasional-SUm0_large.jpg
Libur Idul Adha 2025 Berapa Hari?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/455/3022853/kampung-jagal-kebanjiran-order-olahan-kepala-sapi-dan-kambing-saat-idul-adha-AAX3jUVkZ1.jpg
Kampung Jagal Kebanjiran Order Olahan Kepala Sapi dan Kambing saat Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/320/3022599/513-ribu-kendaraan-tinggalkan-jabotabek-pada-h-1-libur-idul-adha-FUalymxvhj.jpg
513 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek pada H-1 Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/320/3022527/hati-hati-ini-5-ciri-ciri-penipuan-kurban-online-3xfvim3lZl.jpg
Hati Hati! Ini 5 Ciri-Ciri Penipuan Kurban Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/622/3022493/4-tips-menabung-beli-hewan-kurban-siapkan-rp8-000-per-hari-3PXZODcMxn.jpg
4 Tips Menabung Beli Hewan Kurban, Siapkan Rp8.000 per Hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement