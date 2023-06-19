Intip Kinerja 4 Anak Usaha PTPN yang Digabung dalam PalmCo

JAKARTA – Intip kinerja empat anak usaha PTPN Group yang akan digabungkan membentuk sub-holding khusus industri sawit. Kinerja anak usaha meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga empat perusahaan ini diyakini akan membawa PalmCo mencapai target-target besarnya di masa mendatang.

Adapun unit bisnis sawit dari grup perusahaan yang akan dimerger ke dalam PalmCo adalah PTPN IV, PTPN V, PTPN VI dan PTPN XIII.

Direktur Utama PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan peningkatan kinerja anak perusahaan yang akan di merger menjadi PalmCo tersebut, akan berasal dari efisiensi biaya, optimalisasi aset dan perbaikan fundamental, serta pendekatan teknologi.

Kinerja perusahaan utamanya ditopang oleh peningkatan kinerja operasional, mulai dari peningkatan hasil produksi tandan buah segar (TBS), produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan palm kernel oil.

“Selain itu, perusahaan juga diperkuat dengan implementasi konsep Environmental, Social and Governance (ESG), sehingga bisnis PalmCo diyakini berkelanjutan karena sangat memperhatikan aspek konservasi lingkungan dan kepentingan masyarakat,” ujar Ghani, Senin (19/6/2023).

Lebih jauh ia mengatakan PTPN IV telah siap menjadi subholding PTPN Group khusus mengelola sawit. Dari sisi kesiapan kinerja keuangan, dia mengemukakan tahun 2022 lalu, laba bersih PTPN IV naik sebesar 2,8% menjadi Rp2,17 triliun dari Rp2,11 triliun di tahun 2021.

Keuntungan ini diperoleh dari pendapatan yang juga meningkat sebesar 12,33% dari Rp9,32 triliun menjadi Rp10,47 triliun di tahun yang sama. Kenaikan laba dan pendapatan perusahaan, sejalan dengan peningkatan nilai aset sebesar 8,34% dari Rp21,18 triliun menjadi Rp23 triliun.

Kinerja gemilang, kata Ghani, juga dicetak olah calon perusahaan yang akan merger ke PalmCo lain. Kinerja di atas target PTPN V, kenaikan laba bersih berturut PTPN VI, serta berbagai Penghargaan PTPN XIII.

PTPN V membukukan kinerja keuangan di atas target yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP). Pendapatan PTPN V mencapai Rp8,49 triliun atau 118,44% dari target. Nilai aset di akhir tahun 2022 juga di atas 110,55% dari target RKAP.