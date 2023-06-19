Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Kinerja 4 Anak Usaha PTPN yang Digabung dalam PalmCo

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |16:20 WIB
Intip Kinerja 4 Anak Usaha PTPN yang Digabung dalam PalmCo
Kinerja anak usaha PTPN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Intip kinerja empat anak usaha PTPN Group yang akan digabungkan membentuk sub-holding khusus industri sawit. Kinerja anak usaha meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga empat perusahaan ini diyakini akan membawa PalmCo mencapai target-target besarnya di masa mendatang.

Adapun unit bisnis sawit dari grup perusahaan yang akan dimerger ke dalam PalmCo adalah PTPN IV, PTPN V, PTPN VI dan PTPN XIII.

Direktur Utama PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan peningkatan kinerja anak perusahaan yang akan di merger menjadi PalmCo tersebut, akan berasal dari efisiensi biaya, optimalisasi aset dan perbaikan fundamental, serta pendekatan teknologi.

Kinerja perusahaan utamanya ditopang oleh peningkatan kinerja operasional, mulai dari peningkatan hasil produksi tandan buah segar (TBS), produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan palm kernel oil.

“Selain itu, perusahaan juga diperkuat dengan implementasi konsep Environmental, Social and Governance (ESG), sehingga bisnis PalmCo diyakini berkelanjutan karena sangat memperhatikan aspek konservasi lingkungan dan kepentingan masyarakat,” ujar Ghani, Senin (19/6/2023).

Lebih jauh ia mengatakan PTPN IV telah siap menjadi subholding PTPN Group khusus mengelola sawit. Dari sisi kesiapan kinerja keuangan, dia mengemukakan tahun 2022 lalu, laba bersih PTPN IV naik sebesar 2,8% menjadi Rp2,17 triliun dari Rp2,11 triliun di tahun 2021.

Keuntungan ini diperoleh dari pendapatan yang juga meningkat sebesar 12,33% dari Rp9,32 triliun menjadi Rp10,47 triliun di tahun yang sama. Kenaikan laba dan pendapatan perusahaan, sejalan dengan peningkatan nilai aset sebesar 8,34% dari Rp21,18 triliun menjadi Rp23 triliun.

Kinerja gemilang, kata Ghani, juga dicetak olah calon perusahaan yang akan merger ke PalmCo lain. Kinerja di atas target PTPN V, kenaikan laba bersih berturut PTPN VI, serta berbagai Penghargaan PTPN XIII.

PTPN V membukukan kinerja keuangan di atas target yang ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP). Pendapatan PTPN V mencapai Rp8,49 triliun atau 118,44% dari target. Nilai aset di akhir tahun 2022 juga di atas 110,55% dari target RKAP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043443/palmco-targetkan-tekan-40-emisi-karbon-pada-2030-ayTY8nQFQF.jpg
PalmCo Targetkan Tekan 40% Emisi Karbon pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/320/2990577/proyek-strategis-nasional-ptpn-dapat-relaksasi-pajak-ini-penjelasannya-5HoRscKMCu.jpg
Proyek Strategis Nasional PTPN Dapat Relaksasi Pajak, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/320/2989034/amankan-aset-negara-holding-perkebunan-gandeng-tni-ad-2SIvifR0DL.jpg
Amankan Aset Negara, Holding Perkebunan Gandeng TNI AD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/320/2966529/ptpn-iii-dan-pertamina-nre-sepakati-komersialisasi-kredit-karbon-M7E8zQOXKj.jpg
PTPN III dan Pertamina NRE Sepakati Komersialisasi Kredit Karbon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/320/2930972/subholding-palmco-dan-supportingco-resmi-terbentuk-ri-punya-perusahaan-sawit-terbesar-dunia-Om0WKx403L.png
Subholding PalmCo dan SupportingCo Resmi Terbentuk, RI Punya Perusahaan Sawit Terbesar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/320/2928757/pembentukan-palmco-percepat-program-hilirisasi-perkebunan-BCWoLdgKFP.jpg
Pembentukan PalmCo Percepat Program Hilirisasi Perkebunan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement