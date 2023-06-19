Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jusuf Hamka-Stafsus Sri Mulyani Berdamai soal Utang: Kami Jangan Diadu Lagi!

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |16:21 WIB
Jusuf Hamka-Stafsus Sri Mulyani Berdamai soal Utang: Kami Jangan Diadu Lagi!
Jusuf Hamka dan Stafsus Sri Mulyani (Foto: Instagram)
JAKARTA - Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka batal melaporkan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo kepada pihak kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik.

Babah Alun, sapaan akrab Jusuf Hamka, mengurungkan niatnya setelah bertemu dengan Prastowo pada Minggu (18/6/2023) kemarin. Keduanya ngopi bersama dengan suasana yang guyub.

“Hari ini, 18 Juni 2023, sore menjelang Maghrib, saya sangat senang saya diundang Pak Prastowo untuk minum kopi,” ucap Jusuf dalam video yang dia bagikan kepada awak media, Senin (19/6/2023).

Jusuf dan Prastowo telah sama-sama mengerti duduk perkara yang membuat keduanya salah paham.

Babah Alun sendiri sempat ingin melaporkan Prastowo dengan tudingan pencemaran nama baik, lantaran terprovokasi pemberitaan di media massa.

Halaman:
1 2
